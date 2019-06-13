Мбаппе стал самым дорогим футболистом в миреИзвестия 09:28

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире. Соответствующее исследование в четверг, 13 июня, опубликовал центр CIES Football Observatory. Согласно исследованию, трансферная стоимость 20-летнего нападающего оценивается в €252 млн.

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире

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