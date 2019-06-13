Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в миреИзвестия 09:28

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире. Соответствующее исследование в четверг, 13 июня, опубликовал центр CIES Football Observatory. Согласно исследованию, трансферная стоимость 20-летнего нападающего оценивается в €252 млн.
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Месси не вошел в тройку самых дорогих игроков мира, Роналду замкнул топ-20

Матч ТВ09:15

Французский нападающий Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире

ТАСС09:05

Аналитики назвали Мбаппе самым дорогим футболистом мира

Sport.ru09:44

Аналитики: Мбаппе — самый дорогой футболист мира, Месси нет в первой тройке

Чемпионат08:47

Исследование: Мбаппе - самый дорогой игрок мира, Месси - 4-й, Роналду - 20-й

Спорт-Экспресс08:41

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии аналитиков

Советский спорт08:58

CIES: Мбаппе – самый дорогой игрок мира. Салах – 2-й, Месси – 4-й Роналду – 20-й

Sports.ru08:14
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Происшествия

Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 14:30
Футбол

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Происшествия

В Оманском заливе атакован танкер с россиянами

Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 04:17
Политика

Экс-глава антикоррупционного управления Кремля станет замом Золотова

Новым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии станет первый замминистра юстиции Олег Плохой.
Обновлено в 14:14
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
Обновлено в 15:09
Технологии

Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты

Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий

России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Политика

Трамп сообщил, что Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня

Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня.
Обновлено в 16:27
Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Наука

Физики сгенерировали рекордно мощные импульсы терагерцового излучения

Ученые разработали новый метод генерации терагерцового излучения, который позволяет получать импульсы мощностью в 0,6 миллиджоулей, что на порядок больше предыдущих рекордов.
Обновлено в 15:07
Общество

Программист из Петербурга отсудил 23 млн руб за ПО для курсов

IT-специалист провел экспертизу и оценил свой ущерб следующим образом: с российской фирмы он хотел взыскать более 8 миллионов рублей за удаление информации об авторском праве и еще 17,9 миллионов за нарушение исключительных прав на программу.
Обновлено в 12:19
Спорт

Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020

Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.
Обновлено в 14:21
Футбол

УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией

УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:07
Гаджеты

Realme представила недорогие смартфоны для российского рынка

На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 14:28
Футбол

Азар поцеловал эмблему «Реала» и вызвал восторг болельщиков

Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала".
Обновлено в 16:00
Происшествия

Пострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетом

Обновлено в 08:49
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Происшествия

В Москве «заминировали» четыре станции метро

Анонимные звонки с угрозами "минирования" четырех станций Московского метрополитена поступили в четверг вечером, эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:11
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Политика

Путин постановил учредить юбилейную медаль по случаю 75-летия Победы

Обновлено в 13:57
Авто

Официально представлено мощное купе Alpine A110S

Alpine A110S является новой моделью в спортивной линейке французского бренда.
Обновлено в 14:37
Политика

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Обновлено в 06:43
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Общество

У семьи офицера ФСБ Медоева нашли виллы и бизнес в Словакии

Рядом с Медоевым находится вилла, которая принадлежит их дочери Майе и ее мужу Петру Овсянникову.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Адвокат Цеповяза счел невозможным подтасовку смерти Цапка в СИЗО

Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов назвал невозможным то, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок жив.
Обновлено в 05:07
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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