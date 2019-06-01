Футбол
Составлен рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата РоссииРЕН ТВ 13:38
Установлен самый высокооплачиваемый игрок чемпионата по футболу России. Согласно информации на сайте transfermarkt.com, оплата за защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес составляет 30 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:53, Вашингтон
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Религия
На Кубани 16 июня православные христиане отметят праздник Троицы
Считается, что в день Святой Троицы нельзя заниматься рукоделием, работать в саду и огороде.
Обновлено в 02:17
Общество
СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами
Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».
Обновлено в 16:13
Политика
Путин провёл переговоры с президентом Таджикистана
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Происшествия
Умер участник массовой драки в селе под Пензой
Обновлено в 15:29
Экономика
Россия и ЕС готовятся к переходу на расчеты в рублях и евро
Как сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров, в ходе встречи Силуанова с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсуждались вопросы перехода на расчеты во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Общество
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
В ДНР в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель
В результате обстрела был ранен мирный житель, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Обновлено в 16:26
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Футбол
«Ювентус» согласовал с Сарри контракт по схеме «2+1»
По итогам переговоров стороны согласовали контракт по схеме «2+1».
Обновлено в 14:22
Происшествия
Ликвидирован пожар в историческом здании на Пречистенке
Информация о пожаре в здании по адресу: улица Пречистенка, д. 36, стр. 1, поступила в 10:10 мск, его площадь составила 200 кв. м. Как сообщил журналистам начальнике Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения пожара на соседнее здание.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Общество
Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Политика
Британия обвинила Иран в атаке на танкеры
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 15:11
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Политика
В Грузии предложили запретить российский флаг
В Грузии предложили запретить использование флагов государств, с которыми Тбилиси находится в конфликте или не имеет дипломатических отношений.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55