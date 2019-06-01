Футбол

Составлен рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата РоссииРЕН ТВ 13:38

Установлен самый высокооплачиваемый игрок чемпионата по футболу России. Согласно информации на сайте transfermarkt.com, оплата за защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес составляет 30 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Игрок, которого хочет купить «Зенит», стоит больше, чем Азмун и Дзюба

Спорт день за днем08:18

Игроки ЦСКА опередили Дзюбу в рейтинге дорогостоящих футболистов РПЛ

РБК14:17

Марио Фернандес остался самым дорогим игроком РПЛ по версии Transfermarkt

Sport24.ru10:47

Фернандес обогнал Головина в рейтинге самых дорогих россиян

Советский спорт11:46

Марио Фернандес - самый дорогой игрок РПЛ

Российская газета07:56

Фернандес - самый дорогой игрок РПЛ

Спорт-Экспресс07:33

Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ и ФНЛ

Чемпионат06:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:53, Вашингтон
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Религия

На Кубани 16 июня православные христиане отметят праздник Троицы

Считается, что в день Святой Троицы нельзя заниматься рукоделием, работать в саду и огороде.
Обновлено в 02:17
Общество

СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами

Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».
Обновлено в 16:13
Политика

Путин провёл переговоры с президентом Таджикистана

Обновлено в 16:10
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова

Обновлено вчера в 08:00
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Происшествия

Умер участник массовой драки в селе под Пензой

Обновлено в 15:29
Экономика

Россия и ЕС готовятся к переходу на расчеты в рублях и евро

Как сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров, в ходе встречи Силуанова с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсуждались вопросы перехода на расчеты во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Общество

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие

В ДНР в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

В результате обстрела был ранен мирный житель, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Обновлено в 16:26
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Футбол

«Ювентус» согласовал с Сарри контракт по схеме «2+1»

По итогам переговоров стороны согласовали контракт по схеме «2+1».
Обновлено в 14:22
Происшествия

Ликвидирован пожар в историческом здании на Пречистенке

Информация о пожаре в здании по адресу: улица Пречистенка, д. 36, стр. 1, поступила в 10:10 мск, его площадь составила 200 кв. м. Как сообщил журналистам начальнике Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения пожара на соседнее здание.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Общество

Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км

Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Политика

Британия обвинила Иран в атаке на танкеры

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 15:11
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Политика

В Грузии предложили запретить российский флаг

В Грузии предложили запретить использование флагов государств, с которыми Тбилиси находится в конфликте или не имеет дипломатических отношений.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное