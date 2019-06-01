Футбол

Составлен рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата РоссииРЕН ТВ 13:38

Установлен самый высокооплачиваемый игрок чемпионата по футболу России. Согласно информации на сайте transfermarkt.com, оплата за защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса составляет 30 миллионов евро.
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Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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