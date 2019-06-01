Футбол
Составлен рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата РоссииРЕН ТВ 13:38
Установлен самый высокооплачиваемый игрок чемпионата по футболу России. Согласно информации на сайте transfermarkt.com, оплата за защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес составляет 30 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками
Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне
В Чечне началась проверка по видеозаписи, на которой девушка в платке и полицейской форме стреляет в воздух, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Игры
Bethesda решила продлить тестирование «Ядерной зимы» в Fallout 76
Во время своей пресс-конференции на Е3 2019 компания Bethesda объявила, что постапокалиптическая ролевая игра Fallout 76 стала временно бесплатной на всех платформах.
Обновлено в 13:25
Политика
МИД Украины отреагировал на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Украинский МИД выступил с очередным заявлением по поводу выдачи жителям Донбасса российских паспортов по упрощённой схеме.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину
Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено в 14:51
Авто
Mitsubishi выпустит конкурента пикапу Ford Ranger Raptor
Недавно пресс-служба компании Mitsubishi сообщила информацию о том, что концептуальный пикап Triton Absolute может получить серийное исполнение.
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес
Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации
Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Футбол
Женская сборная Италии сделала Ямайке 5:0
Сборная Италии одержала вторую победу на женском чемпионате мира 2019 года.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Политика
Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Экономика
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Авто
Toyota остаётся в WEC после 2020 года
Заводская команда Toyota продолжит выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость и после 2020 года – в японском концерне заявили об этом после подтверждения нового технического регламента WEC, который вступит в силу в сезоне 2020-2021 гг. Спортпрототип Toyota нового поколения будет представлен осенью 2020-го, он создаётся на базе гиперкара GR Super Sport.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:02
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и 7 собак
Как сообщили владельцы приюта, спасенных кошек и собак разместят в другом помещении.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада
Турецкая сторона заявила, что атака была намеренной: на наблюдательный пункт обрушилось 35 снарядов.
Обновлено в 13:01
Политика
Правительство оппонентов Додона в Молдавии уходит в отставку
Вице-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Чеботарь заявил, что правительство Павла Филипа, прежнего премьер-министра страны, все же уходит в отставку.
Обновлено в 13:41
Общество
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Основатель фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова считает высказывания телеведущей Елены Малышевой, которая назвала детей с умственной отсталостью кретинами, неэтичными и оскорбительными.
Обновлено в 09:29
Кино
Педро Альмодовар получит почетного «Золотого льва»
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Стало известно имя нового избранника Ани Лорак
СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
Обновлено в 04:59
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09