Футбол

Составлен рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата РоссииРЕН ТВ 13:38

Установлен самый высокооплачиваемый игрок чемпионата по футболу России. Согласно информации на сайте transfermarkt.com, оплата за защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес составляет 30 миллионов евро.
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