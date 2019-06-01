Составлен рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата РоссииРЕН ТВ 13:38

Установлен самый высокооплачиваемый игрок чемпионата по футболу России. Согласно информации на сайте transfermarkt.com, оплата за защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес составляет 30 миллионов евро.

Спорт день за днем

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Политика МИД Украины отреагировал на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса Украинский МИД выступил с очередным заявлением по поводу выдачи жителям Донбасса российских паспортов по упрощённой схеме.

Происшествия Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».

Происшествия В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).

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Шоу-бизнес Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.

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Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Футбол Женская сборная Италии сделала Ямайке 5:0 Сборная Италии одержала вторую победу на женском чемпионате мира 2019 года.

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