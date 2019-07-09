Экономика
Составлен рейтинг самых богатых чиновников и депутатов РоссииИзвестия 03:10
Замыкает рейтинг депутат Госдумы Глеб Хор с доходом за 2018 год 153,3 млн рублей. В мае журнал Forbes признал самым богатым наследником в России Юсуфа Алекперова — сына президента «Лукойла» Вагита Алекперова.
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с чего всё началось
Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.Forbes00:20
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