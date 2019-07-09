Экономика
Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в РоссииРИА Новости 03:37
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных о совокупном семейном доходе, задекларированном чиновниками и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми. В сумме семьи ста участников рейтинга в 2018 году задекларировали доход в 71 миллиард рублей, пишет Forbes.
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с чего всё началось
Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.Forbes00:20
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