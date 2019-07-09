Экономика

Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в РоссииРИА Новости 03:37

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных о совокупном семейном доходе, задекларированном чиновниками и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми. В сумме семьи ста участников рейтинга в 2018 году задекларировали доход в 71 миллиард рублей, пишет Forbes.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.
Forbes00:20

Подробнее о событии

Челябинских депутатов оказалось больше других в списке Forbes

URA.Ru03:18

Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России

РИА Новости03:37

100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

Forbes02:15

Стали известны имена богатейших российских чиновников

Московский Комсомолец03:20

Составлен рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России

Известия03:10

Названы самые богатые чиновники России

Lenta.ru02:35

Названы самые богатые российские чиновники

Газета.Ru03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:42, Вашингтон
Общество

Группа «Ласковый май» отказалась от концертов в Грузии

Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в инстаграме сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
Обновлено в 02:02
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

Обновлено вчера в 09:01
Экономика

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Петербурге обнаружили склад со 168 тоннами поддельного алкоголя

Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Сара Джессика Паркер хотела уйти из «Секса» из-за домогательств

Американская кинозвезда Сара Джессика Паркер призналась, что на съёмочной площадке культового сериала "Секс в большом городе" ей довелось столкнуться с излишними проявлениями внимания со стороны одного из именитых коллег.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:30
Здоровье

Ваш мальчик может стать девочкой. Трансгендерность объяснили прививками

Появление трансгендеров связали с последствиями неудачной вакцинации.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком

В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Политика

В Тбилиси проходят несколько акций протеста

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию

Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол

Дани Алвес: «Месси проявил неуважение ко всем бразильцам»

Защитник считает, что аргентинец проявил неуважение к Бразилии и ко всему народу. Также он проявил неуважение и к игрокам сборной.
Обновлено в 03:29
Общество

СМИ опубликовали видео слежки за Ассанжем в посольстве Эквадора

В распоряжении портала El Pais появилось видео, которое было снято в посольстве Эквадора в Лондоне в то врем, когда там находился основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 03:17
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту

Обновлено в 03:20
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных по инфляции

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

На Алтае произошла массовая гибель пчел

Обновлено вчера в 12:28
Интернет

Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли

Обновлено в 01:08
Технологии

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

Роскачество протестировало бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных сетевых ресторанах на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 01:20
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Сутормина

Обновлено вчера в 13:15
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах

Роспотребнадзор в связи с задержками авиарейсов напомнил пассажирам, на что они имеют право, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 02:56
Футбол

Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански хотела выбежать на поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе "Маракана" в Рио0де-Жанейро.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Путин подарил красноярскому школьнику щенка

"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Сына Михаила Музраева обвиняют в неповиновении сотрудникам ФСБ

Обновлено вчера в 12:50
Политика

Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР

Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное