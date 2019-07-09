Поскольку не все исследуемые органы власти на момент публикации рейтинга на сайте Forbes в соответствии с законодательством обнародовали декларации о доходах, финальная версия списка может отличаться от первоначальной.

с чего всё началось

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных о совокупном семейном доходе, задекларированном чиновниками и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми. В сумме семьи ста участников рейтинга в 2018 году задекларировали доход в 71 миллиард рублей, пишет Forbes.

Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России

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