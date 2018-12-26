Общество
Названы самые богатые российские YouTube-блогеры 2018 года
Названы самые богатые российские YouTube-блогеры 2018 годаИзвестия07:20
Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) подсчитало приблизительные доходы 15 крупнейших YouTube-блогеров Рунета в 2018 году и составило их рейтинг. В списке представлены лишь те блогеры, для которых YouTube является основной площадкой в соцсетях.
Известия07:20
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Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) подсчитало приблизительные доходы 15 крупнейших YouTube-блогеров Рунета в 2018 году и составило их рейтинг.Известия07:20
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Общество
Минтруд прогнозирует увольнение более 230 тыс. россиян за три месяца
Минтруд ожидает, что свыше 230 тыс. граждан РФ могут потерять работу до 12 марта 2019 года, пишет в четверг газета "Известия", ссылаясь на аналитическую записку министерства.
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В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Космос
Ракету «Союз-2.1а» освятят перед пуском с космодрома Восточный
Ракету-носитель "Союз-2.1а" освятят перед запуском с космодрома Восточный, который запланирован на 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости представитель Благовещенской епархии иеромонах Венедикт.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено в 18:33
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Трамп рассказал о своих страхах при перелете в Ирак
Обновлено в 20:33
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Футбол
Предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина завершено
Предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено.
Обновлено в 14:29
Технологии
«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram
Поисковик «Яндекс» удалил из выдачи официальный сайт Telegram.
Обновлено в 16:05
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Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено в 19:08
Кино
Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона
Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено в 19:54
Общество
В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
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В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками
Обновлено в 15:27
Политика
Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере
Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.
Обновлено в 16:44
Политика
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Политика
NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу
Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Политика
В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду
Обновлено в 18:34
Культура
Ведущая «Орла и Решки» сообщила о закрытии проекта и разрыдалась
Обновлено в 20:34
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Экономика
Дальнему Востоку добавили капитала
«ВЭБ.РФ» как единственный акционер фонда увеличил уставный капитал ФРДВ на 10,6 млрд руб.— за счет средств субсидии из госбюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 11:54
Общество
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска
В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено в 11:28
Общество
Названы самые востребованные навыки для профессий будущего
Специалисты навали самые востребованные навыки, которые пригодятся россиянам в профессиях будущего.
Обновлено в 20:27
Общество
«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы
Обновлено в 15:32
Энергетика
Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено в 10:04
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Минобороны представило необычный календарь на 2019 год
Первый месяц года посвятили ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским
Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.
Обновлено в 18:29
Политика
Конфликт РПЦ с Константинополем не повлиял на ее рейтинг в стране
Как следует из данных ВЦИОМ, деятельность армии одобряет 86% респондентов, Русская православная церковь пользуется поддержкой 69% опрошенных Рейтинг правоохранительных органов - 57%.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили израильский удар по Дамаску
Несколько ракет в небе над Дамаском сбили силы ПВО Сирии. Об этом сообщают государственные СМИ Сирийской Арабской Республики.
Обновлено вчера в 21:18
Космос
Зонд New Horizons приступил к изучению астероида
Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.
Обновлено в 15:47