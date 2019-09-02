Общество

RT на русскомRT на русскомСтали известны регионы России с самой доступной электроэнергией

Отмечается, что средняя стоимость электроэнергии по России составляет чуть более четырёх рублей за киловатт в час. Опубликованное ранее исследование выявило регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ.
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с чего всё началось
Забайкальский край занял 12-е место среди 85 регионов по доступности электроэнергии для населения, обогнав соседние республику Бурятию и Амурскую область, сообщает
 2 сентября РИА Рейтинг.
Чита.Рувчера в 19:41

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Названы регионы России с самой доступной электроэнергией. УрФО — в лидерах

URA.Ruвчера в 21:37

Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

Известиявчера в 19:50

Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

Lenta.ruвчера в 22:51

Названы регионы РФ с самой доступной электроэнергией

ФАНвчера в 18:42

Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией

RT на русском00:00

Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

Life.ruвчера в 18:03

Названы регионы с самой доступной электроэнергией в России

РИА Новостивчера в 17:15
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Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

Интерфакс вчера в 04:27
Армия и оружие

«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей

НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета вчера в 04:57
Происшествия

Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники

Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47
Футбол

Геннадий Орлов: «Ларссон, Тил и Шюррле не тянут»

Юрий не перестает доказывать, что он мастер высокого уровня.
Спорт-Экспресс вчера в 16:00
Политика

Скабеева назвала дурью позицию МИД Польши об «исторической правде»

Российская журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале раскритиковала позицию МИД Польши о том, почему Варшава решила не приглашать Москву на посвященные годовщине начала Второй мировой войны мероприятия.
ФАН вчера в 06:47
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM вчера в 01:35
Общество

В Сети появились видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter обсуждают бушующий ураган «Дориан» и публикуют видео стихии в социальных сетях.
Мойка78 вчера в 14:47
Экономика

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Космос

Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Политика

Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.
Lenta.ru вчера в 15:17
Единоборства

Тренер Порье считает, что Хабиб проиграет в четвертом раунде

Думаю, что он финиширует Хабиба в четвертом раунде.
Спорт-Экспресс 00:31
Происшествия

Туристы почти восемь часов не могут вылететь из Челябинска в Анталью

КП - Челябинск вчера в 23:34
Экономика

ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Как отмечается, согласно предложению ПФР, размер пенсионных накоплений должен быть таким, ниже которого россияне смогут получать накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 00:55
Политика

В России изменились правила призыва в армию

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Политика

СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России

Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК вчера в 09:03
Энергетика

Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Финансы

ЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума за с марта 2008 года

Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1.
ТАСС 00:33
Авто

Renault представит новый компактный внедорожник в начале 2020 года

Только что выпустив Triber, Renault уже начал работу над своим следующим бюджетным продуктом — новым компактным внедорожником под кодовым названием HBC.
SpeedMe вчера в 22:53
Здоровье

Профессор: четыре вещи, которые разрушают сосуды, и четыре вещи, которые поддерживают здоровье

Мартин Галле перечислил самых больших врагов сосудов, а также назвал четыре способа сохранить их здоровыми и эластичными.
MedikForum.ru вчера в 19:25
Происшествия

В Москве задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка

РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Путин пригласил главу Монголии на 75‑летие Победы

Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:10
Общество

Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам

Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.
Primpress.ru 31 августа в 20:30
Политика

Российско-японские военные учения пройдут на Сахалине

RT на русском вчера в 22:32
Экономика

Минэкономразвития изменило концепцию прогноза развития экономики России

Минэкономразвития поменяло концепцию среднесрочного прогнозирования социально-экономического развития страны.
РБК 00:00
Экономика

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать их правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
РБК 00:01
Гаджеты

Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч

Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru вчера в 16:16
Политика

Грузия наращивает военное присутствие на границе с Южной Осетией

SM News вчера в 14:42
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика

Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
Life.ru вчера в 06:39
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 31 августа в 04:58
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