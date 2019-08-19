Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензиномГазета.Ru вчера в 21:23
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям. Исследование опубликовало РИА "Новости". Уточняется, что специалисты использовали за основу цены на АИ-92, опираясь на сведения Росстата.
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Оценить92
с чего всё началось
К регионам, где на среднюю зарплату люди могут купить более тысячи литров АИ-92, относятся Чукотка (1572 л), Магаданская и Сахалинская области (по 1544 л), Ханты-Мансийский автономный округ (1421 л), Камчатка (1375 л), Санкт-Петербург (1244 л), Мурманская область (1190 л), Якутия (1099 л), Подмосковье (1091 л) и Коми (1031 л).РБКвчера в 20:09
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Москва, Ямало-Ненецкий и Ненецкий округа возглавили рейтинг доступности бензина
Коммерсантъвчера в 22:18
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