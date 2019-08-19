с чего всё началось

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям. Исследование опубликовало РИА "Новости". Уточняется, что специалисты использовали за основу цены на АИ-92, опираясь на сведения Росстата.

Политика Путин прокомментировал возможность возвращения России в G8 Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал возможность возобновления формата «Большой восьмерки».

Политика Трамп подтвердил заинтересованность в приобретении Гренландии Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что действительно имеет стратегическую заинтересованность в приобретении автономной территории Дании - Гренландии.

Политика Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.

Космос Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.

Финансы ЦБ вновь повысил курс доллара и евро Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл тайно отдохнули на Ибице и во Франции Недавно стало известно, что принц Гарри, Меган Маркл и их трёхмесячный сын Арчи тайно отправились в отпуск на испанский остров Ибица.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Происшествия В Польше задержали россиянку из списка Интерпола С 2016 года россиянка входит в список десяти самых разыскиваемых преступников Финляндии.

Политика Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах.

Экономика Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов "Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Общество Умер богатейший человек Дании Ларс Ларсен Скончался один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен. Он основал мебельный ретейлер Jysk и группу компании Lars Larsen Group.

Армия и оружие Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.

Происшествия В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика ФАН проведёт онлайн-конференцию по вопросам о классификаторе СМИ Федеральное агентство новостей готовит первую в истории издания онлайн-конференцию по теме: «Классификатор СМИ», вызвавшую большой ажиотаж среди представителей русскоязычных изданий.

Происшествия Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции.

Футбол Гончаренко заявил, что ЦСКА играл лучше «Спартака» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» заявил, что его подопечные играли лучше.

Происшествия Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Армия и оружие Появилось видео воздушного боя истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе Сообщается, что на представленных кадрах запечатлены учебные полеты боевых машин в ближнем космосе и проведение тренировочного воздушного боя.

Футбол Сарри диагностировали пневмонию Как сообщает пресс-служба туринского клуба, у 60-летнего специалиста диагностирована пневмония.

Шоу-бизнес Игорь Николаев снял обручальное кольцо Поклонники 59-летнего Игоря Николаева обеспокоены тем, что в последнее время артист не носит обручального кольца.

Политика Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией «16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.

Наука Утрата митохондрий не отразилась на сложности генома Утрата столь консервативной органеллы поднимает вопрос о том, почему это произошло и как отразилось на жизни клетки.

Футбол ESPN: «Барселона» хочет взять Неймара в аренду с правом выкупа Как сообщает ESPN, каталонский клуб предложит взять бразильца в аренду с правом выкупа следующим летом.