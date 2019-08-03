Здоровье

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психикиРИА Новости 03:42

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами. Как сообщает RT, больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Санкт-Петербурге — 4700 пациентов. Второе место заняла Москва с показателем в 2800 пациентов.
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Названы регионы — лидеры по числу пациентов с психическими расстройствами

Всего в 2018 году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тыс. человек. Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.
RT на русском02:01

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Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством психических расстройств

Коммерсантъ06:48

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

РИА Новости03:42

Уральский регион попал в лидеры по количеству психических расстройств у жителей

URA.Ru02:30

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Минздрав назвал регион-лидер по числу пациентов с расстройствами психики

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ТАСС06:00

Названы регионы — лидеры по числу пациентов с психическими расстройствами

RT на русском02:01
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