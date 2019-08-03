Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психикиРИА Новости 03:42
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами. Как сообщает RT, больше всего зарегистрированных случаев оказалось в Санкт-Петербурге — 4700 пациентов. Второе место заняла Москва с показателем в 2800 пациентов.
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с чего всё началось
Всего в 2018 году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тыс. человек. Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.RT на русском02:01
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Петербург стал регионом-лидером по числу пациентов с расстройствами психики
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