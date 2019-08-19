с чего всё началось

Ранее сообщалось о том, что эксперты составили рейтинг стран Европы с самым доступным бензином. Первое место в рейтинге занял Люксембург, где житель со средней зарплатой этой страны может позволить себе купить 2,9 тысячи литров топлива.

Политика В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Путешествия Названы приметы, в которые верит больше всего путешественников Специалисты сервиса опросили 1 500 пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в поездку.

Происшествия Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.

Политика Twitter заблокировал тысячи аккаунтов противников протестов в Гонконге Администрация соцсети Twitter заблокировала около 200 тысяч учетных записей людей, выступавших против антиправительственных протестов в китайском Гонконге.

Политика Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Происшествия Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Наука У ночных рыб нашли биолюминесцентные габаритные огни Рыба большой фонареглаз (Anomalops katoptron) способна двигается в стаях даже ночью благодаря биолюминесцентным сигналам, которые особи подают друг другу, сообщается в журнале PLoS ONE.

Происшествия «Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсации пассажирам A321 В авиакомпании "Уральские авиалинии" начали выплачивать компенсации пассажирам A321, который 15 августа аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова.

Армия и оружие США провели испытания крылатой ракеты Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Политика Украине предсказали холодную зиму из-за споров с Россией Герус отметил, что споры из-за транзита могут сказаться на украинском газовом рынке.

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Кино «Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.

Космос Таиланд готовится к растущей угрозе из космоса Чтобы подготовиться к растущей угрозе из космоса в будущем, Королевские вооруженные силы Таиланда (RTAF) открыли центр космических операций с целью предотвращения угроз и повышения национальной безопасности в космическом пространстве, сообщает ЕНВ.

Гаджеты Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android» «Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.

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Политика Кадыров рассказал о поставленном его отцом условии по будущему Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как его отец, первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров, согласился подписать документ о будущем Чечни в Российской Федерации.