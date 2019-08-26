Экономика

Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотекиREGNUM 06:35

В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Уральцы берут ипотеку чаще других россиян

URA.Ru03:27

Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки

REGNUM06:35

ОБЗОР: Реже всех в РФ ипотеку берут на Кавказе, в Крыму и Москве, чаще всех - на Ямале

ПРАЙМвчера в 19:06

В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Российская газета03:07

Петербург оказался на 17 месте среди регионов, где жители чаще всего берут ипотеку

Петербургский дневник02:51

Стали известны регионы, где россияне чаще всего берут ипотеку

Телеканал 360°01:49

Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку

Комсомольская правда05:19
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

Обновлено в 05:25
Политика

Трамп хочет, чтобы Россия присутствовала на следующем саммите G7

Присутствие России на саммите G7 будет полезным, заявил президент США Дональд Трамп 26 августа перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:17
Политика

В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8

Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие.
Обновлено в 06:20
Политика

В Киеве анонсировали «много изменений» в Конституции Украины

Партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.
Обновлено в 04:38
Баскетбол

Сборная России прибыла в Китай на Кубок мира по баскетболу

Обновлено в 05:23
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено вчера в 09:16
Общество

Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире

Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:05
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Наука

Нобелевские лауреаты: Юджин Вигнер

Кроме самой высшей физики, которая только может быть, Вигнер встретил там своего будущего ближайшего друга, Лео Силарда (Сциларда – неправильно) и своего второго учителя, Майкла Полани.
Обновлено вчера в 15:48
Армия и оружие

В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Обновлено в 04:29
Финансы

Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубля

Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля.
Обновлено в 03:01
Хоккей

Знарок: проблема, что такого «туза» как Херсли не выводят на бросок

Проблемы хоккеистов московского "Спартака" в большинстве связаны с тем, что шведского защитника Патрика Херсли не выводят на бросок, хотя ради этого его и подписывали, заявил главный тренер "красно-белых" Олег Знарок.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика

Соболь и Касамара намерены провести дебаты

Госпожа Соболь сказала, что готова провести дебаты в ВШЭ или другом месте «с возможностью вести открытый разговор перед аудиторией».
Обновлено в 06:42
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие

Лавров назвал законными действия сирийской армии в Хан-Шейхуне

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что считает легитимными действия правительственных войск Сирии, которым удалось ликвидировать террористический очаг в Хан-Шейхуне.
Обновлено в 05:48
Политика

Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании

Яковенко занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании и Северной Ирландии с 24 января 2011 года.
Обновлено в 05:51
Политика

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 07:11
Политика

Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
Обновлено в 07:13
Экономика

РЖД продали комплекс недвижимости на Лиговском проспекте Петербурга

Крупная девелоперская компания Glorax Development через свою дочернюю структуру приобрела у ОАО «РЖД» комплекс объектов недвижимости на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:51
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено 24 августа в 15:57
Наука

Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль

Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Обновлено в 01:08
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Здоровье

Ещё в одном районе Приморья выявили очаг африканской чумы свиней

Специалисты выявили заболевание африканской чумой свиней (АЧС) еще в одном районе Приморского края.
Обновлено в 01:30
Футбол

ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.
Обновлено в 06:01
Здоровье

Ремонт севастопольской инфекционной больницы начнётся осенью

Ремонт севастопольской инфекционной больницы должен начаться предстоящей осеню, подрядчика планируют определить в сентябре.
Обновлено в 07:22
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

Обновлено в 06:24
Происшествия

Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину

Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке

В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 05:23
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