Экономика
Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотекиREGNUM 06:35
В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Петербург оказался на 17 месте среди регионов, где жители чаще всего берут ипотеку
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