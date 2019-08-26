Эксперты констатируют, что ипотека стала популярной и общераспространенной не во всех регионах России и в ряде из них ипотечный кредит по-прежнему непривычный инструмент. Аутсайдеры Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня и Дагестан.

с чего всё началось

В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

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