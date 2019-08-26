МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наименее востребована ипотека у жителей большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Севастополя, Горного Алтая и Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

с чего всё началось

В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Общество Акцию «Ночь кино» посетило рекордное количество россиян 24 августа зрителям по всей стране бесплатно показали три новых отечественных фильма Всероссийская акция "Ночь кино" установила рекорд по количеству зрителей - 24 августа мероприятие посетили более 860 тысяч человек по всей стране, сообщается на сайте Фонда кино.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.

Армия и оружие Боевики в Сирии заявили, что сбили российский БПЛА «Орлан-10» Речь идёт о российском разведывательном беспилотнике «Орлан-10». Боевики, разместившие в сети ролик, утверждают, что БПЛА ими был сбит.

Политика Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.

Политика Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.

Наука Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.

Общество Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.

Политика Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Происшествия РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.

Общество Умер старейший подводник России На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.

Кино Вышел тизер новых «Звездных войн» В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».

Футбол Черчесов огласил список сборной на Евро-2020 Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.

Футбол «Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия.

Происшествия В ОАК обвинили «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100 Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100 после майской трагедии с самолетом в «Шереметьево».

Шоу-бизнес Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом Друг артиста Борис Реут был обеспокоен, когда впервые за два года этим летом увидел Числова.

Политика Телеведущий оскорбил всех проголосовавших за Зеленского украинцев Президент Украины Владимир Зеленский обещал и в итоге упростил процедуру получения гражданства для жителей России, которые, по мнению Киева, подвергаются политическим преследованиям.

Культура Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.

Футбол Магомед-Шапи Сулейманов: «Жду голы от себя в каждом матче» Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на пресс-конференции перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» заявил, что всегда выходит на игру с запредельным настроем, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.