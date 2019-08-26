Экономика

REGNUMREGNUMСоставлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки

В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наименее востребована ипотека у жителей большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Севастополя, Горного Алтая и Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости02:47

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Уральцы берут ипотеку чаще других россиян

URA.Ru03:27

Регионы «тюменской матрешки» возглавили рейтинг субъектов, где чаще всего берут ипотеку

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В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Российская газета03:07

Стало известно, в каких регионах России чаще всего берут ипотеку

ФАН02:12

Стали известны регионы, где россияне чаще всего берут ипотеку

Телеканал 360°01:49

Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку

Комсомольская правда05:19
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