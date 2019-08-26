МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наименее востребована ипотека у жителей большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Севастополя, Горного Алтая и Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

с чего всё началось

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