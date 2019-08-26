Экономика

REGNUMREGNUMСоставлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки

В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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с чего всё началось

Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наименее востребована ипотека у жителей большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Севастополя, Горного Алтая и Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости02:47

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Уральцы берут ипотеку чаще других россиян

URA.Ru03:27

Регионы «тюменской матрешки» возглавили рейтинг субъектов, где чаще всего берут ипотеку

ФедералПресс07:38

Стали известны регионы, где россияне чаще всего берут ипотеку

Телеканал 360°01:49

В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Российская газета03:07

Стало известно, в каких регионах России чаще всего берут ипотеку

ФАН02:12

Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку

Комсомольская правда05:19

Уральские регионы стали лидерами ипотечного рейтинга

Европейско-Азиатские новости00:38
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Общество

Метро объяснило иск к оппозиционерам сверхурочной работой

Московский метрополитен объяснил причину подачи иска против нескольких оппозиционеров, обвиненных в организации несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, пишут "Ведомости".
Московский Комсомолец 13:23
Технологии

Москвичи смогут бесплатно сдать компьютеры на диагностику

Если у вас компьютер с операционной системой Windows, то можно оформить заявку на диагностику на сайте проекта.
Вести Подмосковья 01:15
Происшествия

Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Происшествия

Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи

В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30
Политика

Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

РИА Новости 08:05
Общество

Тропический шторм «Дориан» сформировался к востоку от Барбадоса

ТАСС вчера в 23:07
Общество

Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

Коммерсантъ 15:08
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Общество

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Известия 15:39
Происшествия

ДТП с участием шести машин произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

ТАСС 17:15
Гаджеты

На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов

Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.
Красная весна 15:05
Здоровье

В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания

В селе Новоселезнёво Казанского района Тюменской области ввели карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита – заболевания, которое смертельно опасно для коров.
Вестник 06:15
Теннис

Касаткина не смогла выйти во второй круг US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от британки Йоханны Конте в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 13:33
Технологии

Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов

В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

Известия 16:41
Политика

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Экономика

На российский шельф могут пустить частные компании

BFM.ru 13:02
Футбол

Назван состав сборной РФ на матчи с Шотландией и Казахстаном

Рамблер 06:31
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Происшествия

В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе

Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии начало расследование инцидента, заявил в понедельник, 16 августа, представитель ведомства Витезслав Гезки.
Известия 17:29
Происшествия

Против полицейских в Анапе открыли дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе следователи возбудили уголовное дело против двух полицейских, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера.
РБК 14:46
Музыка

Названы наставники нового сезона шоу «Голос»

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Армия и оружие

В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Футбол

На стадионе «Камп Ноу» представили статую в честь Йохана Кройфа

В понедельник, 26 августа, на домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» презентовали статую в честь легенды каталонского клуба Йохана Кройфа.
Спорт-Экспресс 16:12
Происшествия

Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц

Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Интернет

В ноутбуках Lenovo обнаружили опасную уязвимость

Эксперты обнаружили в ноутбуках от компании Lenovo серьезную ошибку в системе безопасности.
Территория новостей вчера в 23:02
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
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