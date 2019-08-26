Экономика

REGNUMREGNUMСоставлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки

В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Наименее востребована ипотека у жителей большинства северокавказских регионов, а также Крыма, Севастополя, Горного Алтая и Москвы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости02:47

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В каких регионах России чаще всего берут ипотеку

Российская газета03:07

Регионы «тюменской матрешки» возглавили рейтинг субъектов, где чаще всего берут ипотеку

ФедералПресс07:38

Названы регионы, где чаще всего берут ипотеку

Комсомольская правда05:19

Уральцы берут ипотеку чаще других россиян

URA.Ru03:27

Стало известно, в каких регионах России чаще всего берут ипотеку

ФАН02:12

Стали известны регионы, где россияне чаще всего берут ипотеку

Телеканал 360°01:49

Уральские регионы стали лидерами ипотечного рейтинга

Европейско-Азиатские новости00:38
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

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BFM.ru 11:49
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Известия 11:59
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В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

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Газета.Ru 08:58
Политика

Меркель призвала Путина и Зеленского к переговорам

РЕН ТВ 08:01
Гаджеты

В США усомнились в способности Apple уйти из Китая

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп обратился к американским компаниям с призывом уйти из Китая на фоне продолжающейся торговой войны Вашингтона и Пекина.
Rambler News Service 11:04
Происшествия

В Лондоне на карибском карнавале задержали почти сто человек

Лондонская полиция задержала 97 человек во время ежегодного карнавала в Ноттинг-Хилле, проходившего в минувшие выходные.
РИА Новости 05:51
Общество

Борис Титов предложил президенту ограничить оргпреступность

Обращаясь к Владимиру Путину, Борис Титов указал, что в последнее время зафиксирован рост применения ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) к группам предпринимателей, обвиняемых в совершении преступлений в экономической деятельности.
Коммерсантъ 08:30
Политика

Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
News.ru 07:13
Футбол

Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.
Чемпионат 09:24
Происшествия

В ОАК обвинили «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100

Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100 после майской трагедии с самолетом в «Шереметьево».
BFM.ru 09:48
Экономика

«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
Газета.Ru 09:00
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Культура

Пермская опера ведет переговоры с Курентзисом

В Пермском театре оперы и балета рассказали о переговорах директора театра Андрея Борисова с Теодором Курентзисом об условиях участия дирижера в организации и проведении фестиваля им. Дягилева.
Газета.Ru 09:22
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

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Коммерсантъ 02:04
Общество

Детский омбудсмен Кузнецова занялась делом семьи Хомских

Интерфакс 09:06
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Российская армия проводит крупнейшие учения на юге России

Военное дело 08:40
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

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Политика

Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Наука

Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки

Капитал страны 12:07
Происшествия

Семье пострадавшей в Турции девочки продлили проживание

Туроператор еще на неделю продлил проживание семье девочки, пострадавшей в бассейне в турецком отеле.
Известия 10:53
Общество

Умер старейший подводник России

На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
Вести.Ru 09:05
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
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Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения

Актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в инстаграме поздравила Земфиру с 43-летием, назвав ее любимым композитором и певицей.
РИА Новости 06:38
Политика

Виктория Скрипаль оценила второй пакет антироссийских санкций США

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль прокомментировала второй пакет санкций США против России.
Газета.Ru 06:30
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

ТАСС вчера в 23:30
Происшествия

В Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом

На складе с битумом вспыхнул пожар. Об этом передает РИА "Новости". Как стало известно, инцидент случился внутри ангара.
Газета.Ru 11:00
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
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