Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми высокими и низкими зарплатами
Российская газета
20:25

Опубликован список российских регионов, жители которых получают самую высокую и самую низкую зарплаты. Выяснилось, что в целом по России 4,4% работников получают (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата по стране составляет 26,9 тысячи рублей в месяц.
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