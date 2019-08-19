с чего всё началось

РИА «Рейтинг» по заказу агентства РИА «Новости» провело исследование доступности бензина во всех 85 регионах России. При составлении рейтинга учитывалась стоимость одного литра бензина АИ-92 и средняя зарплата населения в том или ином субъекте по состоянию на конец июля 2019 года.

Стало известно, где в России самый доступный бензин

Общество Минтруд: курение не может быть причиной штрафов на работе Минтруд поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы, сообщили в министерстве.

Политика В Грузии назвали ошибкой выход страны из СНГ Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе считает, что выход страны из СНГ никакой пользы не принес.

Политика Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче» VII российский фестиваль «Короче» прошел с 16 по 18 августа в Калининграде, в конкурсе было представлено 37 фильмов.

Политика Украине предсказали холодную зиму из-за споров с Россией Герус отметил, что споры из-за транзита могут сказаться на украинском газовом рынке.

Армия и оружие Истребители арабской коалиции нанесли удары по хуситам в Йемене Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиции нанесла удары по находящимся на севере Йемена хуситам.

Политика Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией «16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.

Политика Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.

Происшествия Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.

Происшествия Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Экономика ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.

Общество В России изменились правила провоза багажа через границу В России 19 августа вступили в силу новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу.

Армия и оружие США провели испытания крылатой ракеты Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Армия и оружие Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и вошли в Саракиб.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл тайно сбежали с ребенком в Ниццу Как рассказали папарацци, ставшие свидетелями прибытия принца, герцогини и Арчи в Ниццу, прямо к борту самолета для них было подано авто класса люкс, а также полицейская машина, которая сопровождала их до пункта назначения.

Происшествия «Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.