Экономика
Стало известно, где в России самый доступный бензинЖурнал Авто.ру 07:02
РИА «Рейтинг» по заказу агентства РИА «Новости» провело исследование доступности бензина во всех 85 регионах России. При составлении рейтинга учитывалась стоимость одного литра бензина АИ-92 и средняя зарплата населения в том или ином субъекте по состоянию на конец июля 2019 года.
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К регионам, где на среднюю зарплату люди могут купить более тысячи литров АИ-92, относятся Чукотка (1572 л), Магаданская и Сахалинская области (по 1544 л), Ханты-Мансийский автономный округ (1421 л), Камчатка (1375 л), Санкт-Петербург (1244 л), Мурманская область (1190 л), Якутия (1099 л), Подмосковье (1091 л) и Коми (1031 л).РБКвчера в 20:09
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Москва, Ямало-Ненецкий и Ненецкий округа возглавили рейтинг доступности бензина
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