Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психикиREGNUM 03:07
Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства. Соответствующая информация опубликована министерством здравоохранения РФ в статистическом сборнике за 2018 год.
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Всего в 2018 году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тыс. человек. Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.RT на русском02:01
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