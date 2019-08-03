Всего в 2018 году в России впервые в жизни был установлен диагноз «психические расстройства» у 59,1 тыс. человек. Уточняется, что в это число не входят случаи психических расстройств, связанные с употреблением психоактивных веществ.

с чего всё началось

Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства. Соответствующая информация опубликована министерством здравоохранения РФ в статистическом сборнике за 2018 год.

Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики

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