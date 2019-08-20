Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июньИзвестия 20:21
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства. Выяснилось, что самая высокая заработная плата зафиксирована в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тыс. рублей.
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