Экономика

Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июньИзвестия вчера в 20:21

Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства. Выяснилось, что самая высокая заработная плата зафиксирована в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тыс. рублей.
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Россиянам рассказали, в каких сферах можно больше всего заработать

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Число погибших от оползней и наводнений в Китае выросло до семи

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«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
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Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США

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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Банки хотят блокировать карты при подозрительных операциях

Идея состоит в том, чтобы дать возможность кредитным организациям блокировать карты клиентов, если есть подозрение, что на них поступили списанные злоумышленниками средства.
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Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
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В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль

Специалисты обнаружили в коже мышей ранее неизвестный орган, помогающий воспринимать и реагировать на определённые виды боли.
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Политика

МИД КНР заявил о необходимости объединения усилий с Кореей и Японией

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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
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Джон Салливан может стать новым послом США в России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что следующим послом США в России он планирует назначить заместителя госсекретаря Джона Салливана.
Обновлено вчера в 19:19
Авто

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Компания Hyundai объявила старт продаж "пятидверки" Grand i10 новой генерации.
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Происшествия

В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей

Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Татарстане группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом правоохранителям пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским

По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
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Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
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МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено вчера в 03:59
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