Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства. Выяснилось, что самая высокая заработная плата зафиксирована в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тыс. рублей.

Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь

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