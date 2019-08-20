Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июньИзвестия вчера в 20:21
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства. Выяснилось, что самая высокая заработная плата зафиксирована в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тыс. рублей.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич опроверг информацию о том, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович может перейти в «Црвену Звезду», недавно об этом ходили разговоры в прессе.
Обновлено в 03:32
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Наука
Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой секса
Исследователи пришли к выводу, что люди, активно использующие эмодзи, часто ходят на свидания и имеют частые сексуальные контакты.
Обновлено 19 августа в 13:43
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
Ранее сообщалось, что десять вертолетов уже поступили в бригаду армейской авиации ЦВО.
Обновлено в 00:35
Здоровье
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве жены
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Япония намерена разработать собственный малозаметный истребитель
Новые истребитель призван заменить самолет F-2, поставленный на вооружение Японии в начале 2000-х годов.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую
После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Пассажиры рейса Мадрид — Маврикий пострадали из-за турбулентности
35 пассажиров рейса Мадрид — Маврикий во время полёта получили травмы из-за турбулентности.
Обновлено в 03:30
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Ингушетии завели уголовные дела на 13 полицейских
13 ингушским полицейским предъявлены обвинения по уголовному делу за неисполнение приказа (статья 286.1 УК РФ).
Обновлено в 02:39
Происшествия
Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле
Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
В Раде посоветовали Зеленскому не бояться разговора с Путиным
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит «попробовать не бояться» разговора с российским лидером Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:05
Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке
На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие
США провели испытания ракеты, нарушающей договор ДРСМД
Запуск ракеты типа «Томагавк» был произведен с мобильной установки на острове Сан-Николас (Калифорния), после чего она поразила цель на расстоянии свыше 500 км. Военные уверяют, что носитель предназначен для доставки не ядерных, а обычных боеголовок.
Обновлено вчера в 03:57
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбрать портвейн
Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна на примере винных хозяйств Крыма и советует приобретать этот напиток из винограда урожая 2015-2016 годов.
Обновлено в 01:05
Здоровье
В Пекине женщина заразилась птичьим гриппом H5N6
В Пекине зафиксировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6, утверждается в опубликованном в среду сообщении центра по контролю и профилактике заболеваний столицы Китая.
Обновлено в 01:57
Общество
В Думе предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Средства из программы, которую депутат предлагает назвать «Первосентябрьский капитал», должны покрывать расходы на сбор детей в школу, считает депутат.
Обновлено в 02:01
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Экономика
Эксперты ВШЭ: Россию ждет новый кризис через год
Фото: iStock Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ предсказали, что новый финансовый и экономический кризис ждёт Россию спустя год-полтора, сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12