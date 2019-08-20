Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июньИзвестия вчера в 20:21
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства. Выяснилось, что самая высокая заработная плата зафиксирована в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тыс. рублей.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Ранее в театре Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали
За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Политика
Во Франции связали возвращение России в G7 с ситуацией на Украине
По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, возвращение России в G7 зависит от ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники.
Обновлено в 04:49
Политика
США отказали в визите спутнице британского премьера Бориса Джонсона
США отказали в визе спутнице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 31-летней Кэрри Симондс, что стало для него неприятным сюрпризом в преддверии его встречи во Франции на саммите G7 с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.
Обновлено в 05:03
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:05
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Трамп попросил Apple покинуть Китай
Американский лидер Дональд Трамп призвал корпорацию Apple покинуть Китай.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».
Обновлено вчера в 23:00
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Американский актер Сильвестр Сталлоне представил новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено в 03:18
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве, и как это объясняют власти читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Бригады ОТРК «Искандер-М» получили на вооружение БПЛА двух видов
Военное ведомство приняло решение об оснащении бригад ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" двумя видами беспилотников - БПЛА "Орлан-10" и квадрокоптерами.
Обновлено в 03:48
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне
О выложил в своем аккаунте в Instagram трейлер нового фильма со своим участием — последней части франшизы про Рэмбо.
Обновлено в 03:11
Происшествия
ЧП произошло в детском саду в Благовещенске
Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Политика
Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев
Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
Обновлено в 05:14
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Космос
Близкая к Земле экзопланета оказалась безжизненной пустыней
100-часовые наблюдения на телескопе NASA «Spitzer» за относительно близкой к Земле экзопланетой, проживающей на орбите красного карлика, не выявили у нее никаких признаков наличия атмосферы.
Обновлено 19 августа в 11:00
Общество
Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет
Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
Пользователи соцсетей предположили, что Оля Полякова решила прославиться за счет Ольги Бузовой Украинская певица Оля Полякова обвинила российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову в копировании своего образа в одном из видеоклипов.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Эксперт: идея Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергнута
Идея бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата", что, по сути, означало бы его ликвидацию, окончательно отвергнута.
Обновлено в 03:27
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Технологии
«Дочка» Норникеля запустила радиомост Новый Уренгой – Норильск емкостью 40 Гбит/c через Енисей
Дочерняя структура "Норникеля" - компания "Единство" поставила и ввела в эксплуатацию радиомост емкостью 40 Гбит/c через реку Енисей с целью повышения надёжности магистрального канала Новый Уренгой – Норильск, сообщили в "Норникеле".
Обновлено в 04:20
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48