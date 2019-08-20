Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июньИзвестия вчера в 20:21
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства. Выяснилось, что самая высокая заработная плата зафиксирована в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тыс. рублей.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:20, Ашберн
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Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
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В Сибири произошла серия землетрясений
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Число погибших от оползней и наводнений в Китае выросло до семи
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Лю станет ассистентом главного тренера «Клипперс»
Специалист займет должность ассистента главного тренера в штабе Дока Риверса. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
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