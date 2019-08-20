Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июньИзвестия вчера в 20:21
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года. Результаты исследования опубликованы на сайте ведомства. Выяснилось, что самая высокая заработная плата зафиксирована в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тыс. рублей.
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Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
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Кино
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Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире
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Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье
Медицинское оборудование на 75 млн рублей закупят для республиканской больницы в Дагестане
Власти Дагестана планируют закупить медицинское оборудование на 75 млн рублей для Республиканской клинической больницы №2 (РКБ №2) в Махачкале - одной из крупнейших больниц региона.
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Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
У безработной москвички из сумочки похитили 1,3 миллиона рублей
Установлено, что у 20-летней безработной москвички неизвестный открыто похитил сумку. В ней находились 1 миллион 380 тысяч рублей.
Обновлено в 01:30
Гаджеты
Выход гибкого смартфона Motorola RAZR за €1500 ожидается в декабре
В распоряжении ресурса LetsGoDigital оказалась информация о сроках выхода гибкого смартфона Motorola RAZR, слухи о подготовке которого ходят с начала текущего года.
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Экономика
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Международная платежная система MasterCard планирует запустить в России сервис денежных переводов за рубеж по номеру телефона.
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Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Обновлено вчера в 23:59
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В российских школах ограничат использование телефонов
Рекомендации разослали в регионы. В школах предложили ограничить использование телефонов не только детьми, но также педагогами и родителями.
Обновлено 19 августа в 02:59
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Транспорт
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Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.
Обновлено в 00:30
Здоровье
Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви
Остеопат Владимир Животов назвал вредные для здоровья виды обуви.
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У свиней в двух хозяйствах села Волково выявили опасное заболевание – африканскую чуму свиней.
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Экипаж аварийно севшего А321 пригласили на отдых в Крым
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Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Футбол
«Сассуоло» пополнился защитником сборной Турции
Защитник венского "Рапида" Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в "Сассуоло", сообщает официальный сайт клуба Серии А. 20-летний латераль обошелся "черно-зеленым" в 5 млн евро.
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В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди
В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.
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Происшествия
Аварийно севший Airbus А321 приподняли с грунта
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