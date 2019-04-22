Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфоновРИА Новости вчера в 22:19

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время. Первое место в рейтинге занял смартфон OnePlus 6T.
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Business Insider назвал 20 лучших смартфонов

Коммерсантъ02:35

Business Insider составил рейтинг лучших смартфонов

ТАСС01:31

Business Insider составил рейтинг 20 лучших смартфонов

РБК00:28

Названы лучшие смартфоны, доступные для покупки

Life.ruвчера в 23:49

Названы 20 лучших смартфонов

Известиявчера в 22:55

Назван топ-20 лучших смартфонов

ТК Звездавчера в 22:49

Составлен рейтинг лучших смартфонов

РИА Новостивчера в 22:19
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Общество

Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов поженились в Казани

Обновлено в 03:50
Общество

Дети ямальских депутатов за год заработали три миллиона рублей

Несовершеннолетние дети депутатов Заксобрания Ямала за 2018 год в общей сумме заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Совфед одобрил ужесточение наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП

Совфед одобрил закон, который ужесточает наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, где погибли или пострадали люди.
Обновлено в 03:44
Политика

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено вчера в 15:25
Космос

«Роскосмос» вызвался помочь SpaceX в расследовании аварии Dragon-2

Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием

Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.
Обновлено в 03:12
Общество

В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении

Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Адель грозит потерять многомиллионное состояние после развода

Обновлено в 02:30
Политика

Порошенко победил лишь в одной области Украины

Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Москве украли картину Левитана за два миллиона рублей, пишут СМИ

На прошлой неделе Чваль обнаружил, что картину выставили на продажу на сайте аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 03:45
Происшествия

В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала архивные фото из детства певицы

21 апреля сестра Жанны Фриске, певица Наталья отмечает свое 33-летие.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника под Смоленском

СК начал проверку по факту избиения директором компьютерного клуба в Смоленской области 14-летнего подростка, который после случившегося был госпитализирован, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 03:33
Футбол

Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Финансы

Курс доллара снизился до 63,88 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 63,88 рубля.
Обновлено в 03:06
Футбол

Аршавин: чем Семак хуже Боаша, которому вы расстилали ковровую дорожку?

На телевидении знают, что я хочу работать и в "Зените" тоже, и обе стороны в вопросе меня учитывают интересы друг друга.
Обновлено в 02:00
Политика

Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Политика

Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Происшествия

Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы

Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

У двух жителей Подмосковья нашли огромный арсенал оружия

В Московской области были задержаны и в последующем арестованы двое местных жителей в возрасте 29 и 36 лет, у которых нашли целый склад оружия.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Сирийские суточные проплыли мимо моряков

Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено вчера в 07:56
Политика

С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста

Обновлено в 00:48
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В серии терактов на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.
Обновлено в 03:08
Энергетика

Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»

Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
Обновлено в 02:26
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