Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфоновРИА Новости вчера в 22:19
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время. Первое место в рейтинге занял смартфон OnePlus 6T.
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Общество
Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов поженились в Казани
Обновлено в 03:50
Общество
Дети ямальских депутатов за год заработали три миллиона рублей
Несовершеннолетние дети депутатов Заксобрания Ямала за 2018 год в общей сумме заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для водителей, скрывшихся с места ДТП
Совфед одобрил закон, который ужесточает наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, где погибли или пострадали люди.
Обновлено в 03:44
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием
Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.
Обновлено в 03:12
Общество
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Политика
Порошенко победил лишь в одной области Украины
Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Москве украли картину Левитана за два миллиона рублей, пишут СМИ
На прошлой неделе Чваль обнаружил, что картину выставили на продажу на сайте аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные фото из детства певицы
21 апреля сестра Жанны Фриске, певица Наталья отмечает свое 33-летие.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника под Смоленском
СК начал проверку по факту избиения директором компьютерного клуба в Смоленской области 14-летнего подростка, который после случившегося был госпитализирован, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 03:33
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Финансы
Курс доллара снизился до 63,88 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 63,88 рубля.
Обновлено в 03:06
Футбол
Аршавин: чем Семак хуже Боаша, которому вы расстилали ковровую дорожку?
На телевидении знают, что я хочу работать и в "Зените" тоже, и обе стороны в вопросе меня учитывают интересы друг друга.
Обновлено в 02:00
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Происшествия
Среди погибших от взрывов на Шри-Ланке есть иностранцы
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
У двух жителей Подмосковья нашли огромный арсенал оружия
В Московской области были задержаны и в последующем арестованы двое местных жителей в возрасте 29 и 36 лет, у которых нашли целый склад оружия.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Политика
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
Обновлено в 00:48
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В серии терактов на Шри-Ланке участвовали семь террористов-смертников
В понедельник, 22 апреля, стало известно, что в серии терактов на Шри-Ланке в минувшее воскресенье участвовали не менее семи террористов-смертников.
Обновлено в 03:08
Энергетика
Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»
Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
Обновлено в 02:26