Составлен рейтинг лучших смартфоновРИА Новости вчера в 22:19

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время. Первое место в рейтинге занял смартфон OnePlus 6T.

Политика Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.

Спорт Чемпионка ОИ сравнила программы Медведевой и Загитовой Некоторые поклонники серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой осудили подопечную Брайана Орсера за то, что в ее новой произвольной программе отсутствуют прыжки.

Общество Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.

Политика Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.

Политика Зеленского пригласили посетить Крым Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.

Армия и оружие Сирийские суточные проплыли мимо моряков Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.

Культура 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

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Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

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Финансы Внешний фон пока не способствует восстановлению потока заявок на покупку В пятницу активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг оставалась низкой, что отчасти объясняется отсутствием нерезидентов – в большинстве западных стран торги не проводились по случаю пасхальных каникул.

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Политика Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.