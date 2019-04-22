Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфоновРИА Новости вчера в 22:19
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время. Первое место в рейтинге занял смартфон OnePlus 6T.
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Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Спорт
Чемпионка ОИ сравнила программы Медведевой и Загитовой
Некоторые поклонники серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой осудили подопечную Брайана Орсера за то, что в ее новой произвольной программе отсутствуют прыжки.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Культура
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Армия и оружие
Российский самолет проведет наблюдательный полет над США
Полет пройдет по согласованному маршруту с 22 по 27 апреля с максимальной дальностью до 4,8 тыс. км. Рыжков также отметил, что Россия планирует выполнить еще один полет с 23 по 27 апреля — над территорией Польши с дальностью 1,4 тыс. км. Договор по открытому небу подписали 23 государства — члена ООН в 1992 году.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Футбол
Экс-вратарь «Спартака» восхитился Сафоновым
Экс-вратарь «Спартака» добавил, что благодаря Сафонову «Краснодар» избежал разгрома в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом».
Обновлено вчера в 14:23
Здоровье
Иван Иванов вновь приступил к обязанностям главврача РБ №2
К обязанностям главного врача Республиканской больницы №2 –Центр экстренной медицинской помощи вновь приступил Иван Иванов.
Обновлено в 01:34
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Финансы
Внешний фон пока не способствует восстановлению потока заявок на покупку
В пятницу активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг оставалась низкой, что отчасти объясняется отсутствием нерезидентов – в большинстве западных стран торги не проводились по случаю пасхальных каникул.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено вчера в 04:20
Шоу-бизнес
Наркотики стали причиной расставания Полины Фаворской с ее бойфрендом
Пара строила большие планы на будущее, но бойфренд Полины все испортил. Звезда созналась, что у ее бойфренда были проблемы с наркотиками.
Обновлено вчера в 10:57
Музыка
Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского
Обновлено вчера в 11:50
Общество
На видео попало, как обессиленный белый медведь просит у людей помощи
Местные жители назвали медведя "камчатским Умкой". по их словам, животное не проявляет агрессии и выглядит обессиленным.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон
Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам".
Обновлено вчера в 22:36
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о весенних заморозках
Начало рабочей недели принесет в Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию и республики Северного Кавказа заморозки в ночные часы до –5 градусов.
Обновлено в 00:01
Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Зеленский снимет Луценко с должности генпрокурора
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский собирается снять Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено вчера в 16:12
Кино
HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Авто
Новый седан Chevrolet Onix Redline оценён в 900 тысяч рублей
Автоконцерн General Motors сообщил цены на новый седан Chevrolet Onix в спортивной версии Redline.
Обновлено в 00:55