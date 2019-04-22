Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфоновРИА Новости вчера в 22:19

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время. Первое место в рейтинге занял смартфон OnePlus 6T.
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Business Insider составил рейтинг 20 лучших смартфонов

РБК00:28

Назван топ-20 лучших смартфонов

ТК Звездавчера в 22:49

Назван топ-20 лучших моделей смартфонов

ФАНвчера в 23:35

Названы 20 лучших смартфонов

Известиявчера в 22:55

Названы лучшие смартфоны, доступные для покупки

Life.ruвчера в 23:49

Составлен рейтинг лучших смартфонов

РИА Новостивчера в 22:19

В топ-20 лучших смартфонов первое место заняла модель от OnePlus

REGNUM00:45
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Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено 20 апреля в 05:19
Политика

Украинский ЦИК озвучил дату объявления итогов выборов

Обновлено вчера в 23:29
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено вчера в 06:47
Экономика

Минстрой предложил переселять жителей Крайнего Севера за счет Газпрома и Роснефти

В заполярных регионах работают "Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, Алроса, Сусуманзолото - если будет введен сбор, ведомство хочет завершить переселение в 7-8 лет.
Обновлено вчера в 18:56
Политика

Избранный президент Украины Владимир Зеленский получает поздравления со всего мира

Глава Белого дома назвал прошедшие выборы "Важным моментом в истории Украины".
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Музыка

«Филадельфия» убрала из ледового дворца статую певицы Кейт Смит из-за ее расистских песен

Руководство "Филадельфии" приняло решение удалить из ледового дворца "Уэллс Фарго Центр" статую певицы Кейт Смит, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено 20 апреля в 18:53
Происшествия

Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром

В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Общество

Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру

Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Зеленский дал первые обещания по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено вчера в 14:40
Хоккей

НХЛ назвала претендентов на приз лучшему защитнику регулярного сезона

Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Число погибших от взрывов в Шри-Ланке приблизилось к 300

Число погибших в результате взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, возросло до 290 человек, передает Hindustan Times.
Обновлено в 00:48
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Экономика

Перевозчики не смогли отсудить у мэрии Барнаула деньги за льготников

Перевозчики вновь написали Томенко и судятся с мэрией Барнаула из-за льгот В Арбитражном суде рассматривается сразу несколько претензий к администрации 4950 36 Напомним, что мэрия Барнаула не компенсирует перевозчикам потери за перевоз городских льготников.
Обновлено в 00:48
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице

В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Футбол

ПСЖ обыграл «Монако» благодаря хет-трику Мбаппе, Головин забил гол

ПСЖ одержал победу над «Монако» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Обновлено вчера в 23:14
Хоккей

Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира

Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол

«Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Торгана Азара

По информации издания, интерес к 26-летнему игроку проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал».
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Оперативники пришли в структурное подразделение мэрии Новосибирска

Обновлено в 00:39
Политика

Стало известно о гарантиях неприкосновенности Порошенко от США

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко, признавший поражение во втором туре выборов, получил в США гарантии неприкосновенности после ухода со своего нынешнего поста.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика

Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше

Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста

Обновлено в 00:48
Интернет

Исследование: миллионы людей используют простые пароли. «123456» — самый популярный из них

Первое место в списке занял пароль «123456» — их более 23 миллионов.
Обновлено вчера в 05:55
Игры

Игра на большие деньги. Как заработать на акциях разработчиков видеоигр

Сами игры приносят разработчикам деньги не только от розничных продаж: в геометрической прогрессии растет количество внутриигровых транзакций.
Обновлено в 00:08
Как работают Яндекс.Новости?
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