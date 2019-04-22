Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфоновРИА Новости вчера в 22:19
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время. Первое место в рейтинге занял смартфон OnePlus 6T.
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Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено 20 апреля в 05:19
Политика
Украинский ЦИК озвучил дату объявления итогов выборов
Обновлено вчера в 23:29
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено вчера в 06:47
Экономика
Минстрой предложил переселять жителей Крайнего Севера за счет Газпрома и Роснефти
В заполярных регионах работают "Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, Алроса, Сусуманзолото - если будет введен сбор, ведомство хочет завершить переселение в 7-8 лет.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Избранный президент Украины Владимир Зеленский получает поздравления со всего мира
Глава Белого дома назвал прошедшие выборы "Важным моментом в истории Украины".
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Музыка
«Филадельфия» убрала из ледового дворца статую певицы Кейт Смит из-за ее расистских песен
Руководство "Филадельфии" приняло решение удалить из ледового дворца "Уэллс Фарго Центр" статую певицы Кейт Смит, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено 20 апреля в 18:53
Происшествия
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру
Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Зеленский дал первые обещания по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено вчера в 14:40
Хоккей
НХЛ назвала претендентов на приз лучшему защитнику регулярного сезона
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Число погибших от взрывов в Шри-Ланке приблизилось к 300
Число погибших в результате взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, возросло до 290 человек, передает Hindustan Times.
Обновлено в 00:48
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Экономика
Перевозчики не смогли отсудить у мэрии Барнаула деньги за льготников
Перевозчики вновь написали Томенко и судятся с мэрией Барнаула из-за льгот В Арбитражном суде рассматривается сразу несколько претензий к администрации 4950 36 Напомним, что мэрия Барнаула не компенсирует перевозчикам потери за перевоз городских льготников.
Обновлено в 00:48
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Футбол
ПСЖ обыграл «Монако» благодаря хет-трику Мбаппе, Головин забил гол
ПСЖ одержал победу над «Монако» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Обновлено вчера в 23:14
Хоккей
Сборная России проиграла команде США на юниорском чемпионате мира
Следующий и последний матч на групповом этапе юниорская сборная России проведет во вторник, 23 апреля.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
«Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Торгана Азара
По информации издания, интерес к 26-летнему игроку проявляют «Ливерпуль» и «Арсенал».
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Стало известно о гарантиях неприкосновенности Порошенко от США
Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко, признавший поражение во втором туре выборов, получил в США гарантии неприкосновенности после ухода со своего нынешнего поста.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше
Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
Обновлено в 00:48
Интернет
Исследование: миллионы людей используют простые пароли. «123456» — самый популярный из них
Первое место в списке занял пароль «123456» — их более 23 миллионов.
Обновлено вчера в 05:55
Игры
Игра на большие деньги. Как заработать на акциях разработчиков видеоигр
Сами игры приносят разработчикам деньги не только от розничных продаж: в геометрической прогрессии растет количество внутриигровых транзакций.
Обновлено в 00:08