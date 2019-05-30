Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех временПовестка дня 12:58

Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен. При составлении списка учитывались показатели продаж, появления в рейтинге Billboard, а также количество каверов и популярность композиций. Список возглавила «Yesterday» группы The Beatles.
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Названы лучшие песни в истории человечества

Известия08:46

Названа лучшая песня в истории человечества

Газета.Ru07:53

Издание 24/7 Wall Street опубликовало рейтинг лучших песен всех времён

Говорит Москва08:07

Эксперты определили лучшую песню в истории человечества

МИР 2406:14

Эксперты назвали лучшую песню всех времен

Росбалт05:56

Названа лучшая песня в истории человечества

Lenta.ru05:41

Названы лучшие песни в истории человечества

РИА Новости07:46
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Происшествия

Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН доставили в Белград

Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник от действий косовоалбанской полиции, доставлен в Белград на лечение, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства России в Сербии.
Обновлено в 12:38
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 22:08
Кино

Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Здоровье

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
Обновлено в 20:16
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено в 23:17
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

Под Волгоградом показали уникальный военный тягач КЭТ-Л1

Тягач — первый экземпляр новой машины КЭТ-Л1 на шасси КАМАЗ-6560-1345-022, которая поступит в ВС РФ в следующем году, сообщает пресс-служба ЮВО.
Обновлено в 22:36
Политика

Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено в 22:29
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Финансы

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 22:14
Шоу-бизнес

Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»

«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Политика

Помпео: Иран напал на танкеры ради цены на нефть

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил иранские власти в том, что они нечестным путем пытаются повысить цену на нефть на мировом рынке.
Обновлено в 20:50
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Футбол

Дзюба рассказал об отношении к «Спартаку»

За основную команду "Спартака" футболист выступал с 2006 года. В 2015 году Дзюба отправился в "Зенит" на правах свободного агента.
Обновлено в 21:34
Футбол

Полузащитник «Зенита» вошел в состав сборной Колумбии на Кубок Америки

Сборная Колумбии на групповом этапе Кубка Америки сыграет с командами Аргентины, Парагвая и Катара.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие

На Украине разбился вертолёт Ми-8. Погибли четыре человека

Обновлено в 01:39
Транспорт

Пассажирские поезда из Нижнего Бестяха запустят в конце июля

Запуск первого пассажирского поезда с железнодорожной станции «Нижний Бестях» запланирован на 27 июля, сообщает ЯСИА.
Обновлено в 23:20
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Политика

Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией

Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.
Обновлено в 22:23
Политика

Арабские страны обсуждают в Мекке политику против Ирана

Как заявил перед началом саммита король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, монархия призывает обсудить "агрессивные" намерения Тегерана и их "последствия" для региона.
Обновлено в 14:35
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57
Общество

Роструд напомнил о правилах работы в жару

Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару.
Обновлено в 20:00
Культура

Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера

Обновлено в 16:21
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено в 11:50
Транспорт

В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте

Обновлено в 10:13
Авто

Названы российские цены на обновленный Infiniti QX60

Российские продажи обновленного кроссовера Infiniti QX60 начнутся в июне текущего года.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
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