Составлен рейтинг лучших песен всех временПовестка дня вчера в 12:58

Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен. При составлении списка учитывались показатели продаж, появления в рейтинге Billboard, а также количество каверов и популярность композиций. Список возглавила «Yesterday» группы The Beatles.

Общество В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.

Политика Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Происшествия В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Здоровье Проект по ЗОЖ может стать россиянам не по карману, считают в Счетной палате Участие в федеральном проекте здорового образа жизни, который входит в состав президентского нацпроекта "Демография", и, в частности, переход на здоровое питание могут оказаться не по карману многим россиянам, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Политика Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.

Игры В GOG началась летняя распродажа Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.

Шоу-бизнес Певица Валерия раскрыла дешевый способ похудения к лету "Ох и эффективная тренировка сегодня была на ноги, но очень энергоемкая, не люблю, каждый раз на преодоление, упражнения на верхнюю часть тела всегда легче", – написала певица Валерия в Instagram.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Наука На дне Северного моря обнаружили затонувший мир Исследователи из Университета Бредфорда (Великобритания) во время 11-дневной экспедиции обнаружили на дне Северного моря затопленный ландшафт, который, как предполагается, частично сохранил древние поселения, сообщает Live Science.

Политика Состыкованы российская и китайская части моста через Амур Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.

Космос Спутник «Ямал-601» успешно выведен на целевую орбиту Российский телекоммуникационный космический спутник «Ямал-601», созданный в интересах российского спутникового оператора «Газпром космические системы», успешно выведен на целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».

Экономика Суд арестовал активы братьев Ананьевых Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).

Экономика Ректор Горного института Литвиненко увеличил долю в «Фосагро» Ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко увеличил свою долю в "Фосагро" до 20,98%, купив 1,64% акций компании, сообщает "Фосагро" в распространенном релизе.

Общество Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Политика Лидеры Китая и США проведут встречу на саммите G20 Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведут 28-29 июня двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Осаке.

Политика Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук» Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».

Политика «Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Экономика Беглов сообщил о приоритетных транспортных проектах Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в эфире телеканала "78" о планах Смольного приступить в 2020 году к реализации четырех наиболее приоритетных транспортных проектов.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.