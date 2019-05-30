Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех временПовестка дня вчера в 12:58

Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен. При составлении списка учитывались показатели продаж, появления в рейтинге Billboard, а также количество каверов и популярность композиций. Список возглавила «Yesterday» группы The Beatles.
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Названы лучшие песни в истории человечества

Известиявчера в 08:46

Эксперты назвали лучшую песню всех времен

Росбалтвчера в 05:56

Названы лучшие песни в истории человечества

РИА Новостивчера в 07:46

Эксперты определили лучшую песню в истории человечества

МИР 24вчера в 06:14

Названа лучшая песня в истории человечества

Газета.Ruвчера в 07:53

Названа лучшая песня в истории человечества

Lenta.ruвчера в 05:41

Издание 24/7 Wall Street опубликовало рейтинг лучших песен всех времён

Говорит Москвавчера в 08:07
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Кино

Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Обновлено вчера в 09:35
Общество

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Здоровье

Проект по ЗОЖ может стать россиянам не по карману, считают в Счетной палате

Участие в федеральном проекте здорового образа жизни, который входит в состав президентского нацпроекта "Демография", и, в частности, переход на здоровое питание могут оказаться не по карману многим россиянам, заявила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 02:12
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.
Обновлено в 00:00
Игры

В GOG началась летняя распродажа

Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Певица Валерия раскрыла дешевый способ похудения к лету

"Ох и эффективная тренировка сегодня была на ноги, но очень энергоемкая, не люблю, каждый раз на преодоление, упражнения на верхнюю часть тела всегда легче", – написала певица Валерия в Instagram.
Обновлено в 02:06
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Наука

На дне Северного моря обнаружили затонувший мир

Исследователи из Университета Бредфорда (Великобритания) во время 11-дневной экспедиции обнаружили на дне Северного моря затопленный ландшафт, который, как предполагается, частично сохранил древние поселения, сообщает Live Science.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Космос

Спутник «Ямал-601» успешно выведен на целевую орбиту

Российский телекоммуникационный космический спутник «Ямал-601», созданный в интересах российского спутникового оператора «Газпром космические системы», успешно выведен на целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».
Обновлено в 00:39
Экономика

Суд арестовал активы братьев Ананьевых

Арбитражный суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел, представитель Промсвязьбанка подтвердил, что суд вынес такое решение).
Обновлено вчера в 14:36
Экономика

Ректор Горного института Литвиненко увеличил долю в «Фосагро»

Ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко увеличил свою долю в "Фосагро" до 20,98%, купив 1,64% акций компании, сообщает "Фосагро" в распространенном релизе.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол

«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»

Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Филипп Янковский назвал Никиту Михалкова образцом актера и личности

Обновлено 29 мая в 11:24
Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:56
Общество

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Кино

В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены

Обновлено вчера в 19:29
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Политика

Лидеры Китая и США проведут встречу на саммите G20

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведут 28-29 июня двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 01:50
Политика

Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»

Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Политика

«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 13:42
Экономика

Беглов сообщил о приоритетных транспортных проектах

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в эфире телеканала "78" о планах Смольного приступить в 2020 году к реализации четырех наиболее приоритетных транспортных проектов.
Обновлено вчера в 18:33
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено вчера в 00:40
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка

Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
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