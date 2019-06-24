Экономика
Составлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергииREGNUM 02:16
Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран. В исследовании учитывалась первая половина 2019 года, отмечает РИА Рейтинг. Средней зарплаты жителей России хватит на 12 тыс. киловатт-часов в месяц.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:00, Вашингтон
Технологии
Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Кино
Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов
Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко.
Обновлено вчера в 16:48
Игры
Minecraft в Minecraft: поклонник игры разработал необычную модификацию
Пользователь YouTube под ником SethBling разработал мод для Minecraft, который позволяет при помощи специального сундука играть в двухмерную версию игры.
Обновлено в 01:09
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Пелагея показала редкое фото c подросшей дочерью
Заметим, что в последний раз Пелагея показывала дочку 17 апреля. Конечно, Таисия за это время немного подросла.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери
«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части
Как сообщало ИА REGNUM, в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на территории воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв.
Обновлено в 02:08
Политика
Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20
Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Энергетика
Угольные компании сокращают годовые планы по добыче
В Кузбасской топливной компании (КТК) изданию сообщили, что «в связи с изменением конъюнктуры рынка» были снижены планы по добыче и скорректированы финансово-экономические показатели на 2019 год.
Обновлено в 02:13
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Экономика
Грузия приценивается к санкциям
Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено вчера в 16:13
Теннис
Эшли Барти возглавила рейтинг WTA
Стоит отметить, что Эшли Барти стала второй в истории австралийской теннисисткой, после Ивонн Гулагонг-Коули, кому удавалось возглавить рейтинг WTA.
Обновлено в 02:31
Экономика
Переговоры о слиянии Fiat Chrysler и Renault могут возобновиться в ближайшее время
Переговоры о слиянии были прекращены в начале июня отчасти из-за позиции французских властей, владеющих 15% Renault, а отчасти - из-за отсутствия энтузиазма у руководства Nissan, имеющего два места в совете директоров Renault.
Обновлено в 03:55
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Общество
Более 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.
Обновлено в 02:16
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
В сентябре Apple представит не только новые iPhone, но и 16-дюймовый MacBook Pro
По данным аналитика IHS Markit Джеффа Лина (Jeff Lin), устройство выйдет в сентябре текущего года – и у Apple нет никаких причин переносить срок премьеры.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Российский теплоход сел на мель в Керченском проливе
Груженое углем судно с российским флагом село на мель при отходе от причала в порту Кавказ, который находится в Керченском проливе.
Обновлено в 02:50
Политика
Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину
«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины», — сказал Приходько.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем
В аэропорту канадского города Ванкувер (провинция Британская Колумбия) из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпания Air Canada, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 23:07
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Общество
Наталья Котова назвала первоочередные задачи развития Челябинска
В настоящий момент главная задача, которая стоит перед мэрией, динамичное развитие города.
Обновлено в 02:27
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате
Обновлено вчера в 03:31
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Единоборства
Глава UFC описал два пути Макгрегора
Обновлено в 02:44
Культура
Чеховский фестиваль представит саундраму «Медведь» по водевилю Чехова
Международный театральный фестиваль имени Чехова представит в понедельник мировую премьеру – спектакль по известному водевилю Антона Чехова "Медведь" в постановке режиссера Владимира Панкова в его любимом жанре саундрама, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Билл Гейтс назвал свою фатальную ошибку на посту главы Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс в рамках мероприятия венчурного фонда Village Global рассказал о своей главной ошибке на посту руководителя редмондской корпорации, пишет Forbes.
Обновлено вчера в 17:07