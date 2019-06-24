Составлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергииREGNUM 02:16

Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран. В исследовании учитывалась первая половина 2019 года, отмечает РИА Рейтинг. Средней зарплаты жителей России хватит на 12 тыс. киловатт-часов в месяц.

Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.

Общество Названы самые наркозависимые регионы России В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Политика Женщину из рассказа Путина о стыдном случае начали искать В Коми начали искать женщину, чью записку Владимиру Путину в 2010 году потеряли помощники президента.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.

Политика Мэр Челябинска подал в отставку Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.

Экономика Российский бизнес остается в Грузии Как отмена авиасообщения повлияет на предпринимателей Аналитики подсчитывают убытки, который понесет российский бизнес в Грузии после запрета авиасообщения между двумя странами.

Экономика Aliexpress открылся российским продавцам На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.

Происшествия В Керченском проливе сел на мель российский теплоход Теплоход «Сиберин-1» с грузом угля сел на мель при выходе из порта Кавказ в Керченском проливе, сообщил РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Технологии Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.

Политика Вопрос о полномочиях российской делегации решается сегодня в ПАСЕ Российскую делегацию лишили прав, в том числе голоса, 5 лет назад в связи с присоединением Крыма и обострением ситуации в Донбассе.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Гаджеты Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft Величайшей ошибкой компании Microsoft стало то, что она уступила рынок операционных систем для мобильных устройств компании Google, заявил основатель компании Билл Гейтс на мероприятии одного из главных инвесторов Microsoft — венчурного фонда Village Global.

Экономика Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.

Финансы Курс доллара снизился до 62,98 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.

Происшествия Известный омский рэпер Порока Ронин скончался в Петербурге Известный омский рэп-исполнитель Никита Демидов, более известный как Порока Ронин, скончался в Петербурге.

Космос Телескоп Hubble запечатлел изображение неправильной галактики IC 10 В Instagram-аккаунте Hubble Space Telescope опубликовано изображение неправильной галактики под названием IC 10.

Космос НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.