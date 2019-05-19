Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машинАвтоновости дня 04:39

На четвертой и пятой строчках оказались кроссовер Mitsubishi ASX (96,3%) и хэтчбек Seat Leon (95,9%). Далее в ТОП-10 самых надежных подержанных автомобилей вошли: Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz и Volkswagen Touareg.
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Названы самые надежные подержанные автомобили

Известия15:45

Британцы составили топ‐10 надежных подержанных автомобилей

Телеканал 360°11:43

Эксперты назвали десятку самых надежных подержанных машин

Российская газета08:09

Британские эксперты назвали самые надежные подержанные автомобили

РИА Новости10:19

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

РЕН ТВ09:39

Англичане назвали ТОП-5 самых проблемных автомобилей

Автомобили.ру14:36

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Автоновости дня04:39
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено в 16:48
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Гаджеты

Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон

По итогам независимого исследования специалисты выявили несколько привычек пользователей, убивающих смартфоны.
Обновлено в 11:35
Политика

Поставки чистой российской нефти по «Дружбе» в Польшу начнутся 20 мая

Прокачка чистой российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу начнется в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 11:25
Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ

Обновлено в 11:24
Баскетбол

ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Политика

Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО

Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Музыка

Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 15:09
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено в 08:11
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Футбол

Вальверде подтвердил переговоры по Гризманну

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подтвердил, что к команде может присоединиться нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено в 17:14
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Музыка

Шарий объяснил, зачем жюри «Евровидения» голосует за «никакущие» песни

Обновлено в 07:37
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров

Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Финансы

Россия на пороге крупнейшего после 2008–2009 годов рукотворного кризиса

В этом году в России может начаться экономический спад – крупнейший после кризиса 2008–2009 годов, предупреждают экономисты.
Обновлено в 12:41
Экономика

РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы

Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Экономика

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»

Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Политика

Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди

Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено в 18:00
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска

Обновлено в 08:30
Общество

Изюм: польза и вред для организма

Изюм — польза Помощь в пищеварении Изюм может сохранить здоровье пищеварительной системы.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику

Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Футбол

Краснодар-2 — Армавир 0:0

«Краснодар-2» на своем поле сыграл вничью с «Армавиром» в матче 37-го тура ФНЛ.
Обновлено в 13:53
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