Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машинАвтоновости дня 04:39

На четвертой и пятой строчках оказались кроссовер Mitsubishi ASX (96,3%) и хэтчбек Seat Leon (95,9%). Далее в ТОП-10 самых надежных подержанных автомобилей вошли: Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz и Volkswagen Touareg.

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Хоккей Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.

Музыка Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Гаджеты Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон По итогам независимого исследования специалисты выявили несколько привычек пользователей, убивающих смартфоны.

Баскетбол ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Музыка Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении» Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».

Шоу-бизнес Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.

Наука Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.

Футбол Вальверде подтвердил переговоры по Гризманну Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подтвердил, что к команде может присоединиться нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

Происшествия Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».

Кино Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.

Авто Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.

Финансы Россия на пороге крупнейшего после 2008–2009 годов рукотворного кризиса В этом году в России может начаться экономический спад – крупнейший после кризиса 2008–2009 годов, предупреждают экономисты.

Экономика РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.

Экономика «Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ» Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.

Происшествия На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).

Экономика Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.

Политика Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.

Общество Изюм: польза и вред для организма Изюм — польза Помощь в пищеварении Изюм может сохранить здоровье пищеварительной системы.

Шоу-бизнес Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".