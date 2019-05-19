Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машинАвтоновости дня 04:39
На четвертой и пятой строчках оказались кроссовер Mitsubishi ASX (96,3%) и хэтчбек Seat Leon (95,9%). Далее в ТОП-10 самых надежных подержанных автомобилей вошли: Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz и Volkswagen Touareg.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено в 16:48
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено в 12:27
Гаджеты
Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон
По итогам независимого исследования специалисты выявили несколько привычек пользователей, убивающих смартфоны.
Обновлено в 11:35
Политика
Поставки чистой российской нефти по «Дружбе» в Польшу начнутся 20 мая
Прокачка чистой российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу начнется в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Краснодар» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ
Обновлено в 11:24
Баскетбол
ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги
ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Музыка
Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено в 08:11
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено в 17:21
Футбол
Вальверде подтвердил переговоры по Гризманну
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подтвердил, что к команде может присоединиться нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено в 17:14
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown появился у дилеров
Первые серийные образцы премиального внедорожника Hongqi HS7 уже появились у дилеров.
Обновлено в 10:08
Финансы
Россия на пороге крупнейшего после 2008–2009 годов рукотворного кризиса
В этом году в России может начаться экономический спад – крупнейший после кризиса 2008–2009 годов, предупреждают экономисты.
Обновлено в 12:41
Экономика
РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы
Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»
Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено в 16:45
Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено в 18:00
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Общество
Изюм: польза и вред для организма
Изюм — польза Помощь в пищеварении Изюм может сохранить здоровье пищеварительной системы.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Футбол
Краснодар-2 — Армавир 0:0
«Краснодар-2» на своем поле сыграл вничью с «Армавиром» в матче 37-го тура ФНЛ.
Обновлено в 13:53