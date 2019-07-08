Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 годуVSE42 Новости 00:31
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля. В 2020 году цена немного вырастет и остановится в районе 48,97 рубля.
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Реализация налогового маневра в нефтяной отрасли РФ приведет к тому, что средняя розничная цена на бензин в 2019 году составит 48,36 рубля за литр, а в 2024 году — 51,41 рубля за литр, следует из "Мониторинга экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития", подготовленного экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.ПРАЙМвчера в 17:16
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