Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 годуVSE42 Новости 00:31
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля. В 2020 году цена немного вырастет и остановится в районе 48,97 рубля.
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Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»
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Корреспондент "Социального навигатора" поговорил с главным внештатным специалистом пластическим хирургом Министерства здравоохранения Российской Федерации Натальей Мантуровой о том, опасна ли коррекция груди и как правильно выбрать пластического хирурга.
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Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
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Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиационного сообщения с Грузией после того, как в июне в стране начались антироссийские протесты.
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Происшествия
В Иркутской области остался лишь один подтопленный населенный пункт
Город Тулун остался последним подтопленным паводком населенным пунктом в Иркутской области.
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В результате взрыва автомобиля погибли три человека, семь пострадали, среди них подросток 2005 года рождения.
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«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
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Боец ММА Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.
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