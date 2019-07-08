Энергетика

Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 годуVSE42 Новости 00:31

По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля. В 2020 году цена немного вырастет и остановится в районе 48,97 рубля.
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Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года

Московский Комсомолецвчера в 17:55

Эксперты дали прогноз по росту цен на бензин в России

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Цена на бензин в РФ в результате налогового маневра могут составить 51 руб в 2024 г

ПРАЙМвчера в 17:16

Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра

Банки.рувчера в 17:01
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Политика

В МИД прокомментировали оскорбления руководства России на «Рустави 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", позволившего себе обругать российское руководство.
Обновлено в 04:29
Политика

Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

Украинские националисты требуют от Владимира Зеленского ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий в блоге на сайте газеты "Украинская правда".
Обновлено в 04:36
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

Обновлено в 03:51
Происшествия

В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем

Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Политика

Первая партия нефти из США доставлена на Украину

Обновлено вчера в 07:09
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Экономика

Курс лиры снизился после увольнения председателя центробанка Турции

Турецкая лира ослабла по отношению к доллару после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные уволил председателя центробанка Мурата Четинкая.
Обновлено в 03:56
Наука

Археологи нашли в пирамиде Джосера путь в «загробный мир» фараонов

Согласно египетским верованиям, дорога в загробный мир была опасной: умерший фараон должен был преодолеть ряд препятствий на пути, он мог столкнуться с опасными существами.
Обновлено в 01:39
Политика

Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Политика

В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»

Сармановский суд Татарстана прекратил дело об оскорблении «Единой России» за отсутствием состава правонарушения.
Обновлено в 04:23
Политика

Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах

Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 03:51
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Обновлено в 02:05
Общество

Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Обновлено 06 июля в 06:00
Гаджеты

Глава Xiaomi India поучаствовал в BottleCapChallenge

Стоящий во главе индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн решил присоединиться к масштабному челленджу BottleCapChallenge.
Обновлено вчера в 07:01
Хоккей

Грабовский назначен спортивным директором минского «Динамо»

Помощник главного тренера минского "Динамо" Михаил Грабовский назначен также спортивным директором клуба, сообщается на официальном сайте минчан.
Обновлено в 03:50
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Сергей Безруков поздравил жену Анну Матисон с 36-летием, опубликовав романтические кадры

Сергей с утра поздравил возлюбленную в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию романтических кадров.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища

Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали.
Обновлено в 04:31
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Авто

JAC объявила российские цены на новый пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Здоровье

В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить

"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
Обновлено в 04:27
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
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Китай завершил строительство марсохода

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Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича

Обновлено вчера в 14:54
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