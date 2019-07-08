Энергетика

Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 годуVSE42 Новости 00:31

По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля. В 2020 году цена немного вырастет и остановится в районе 48,97 рубля.
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Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года

Московский Комсомолецвчера в 17:55

Эксперты дали прогноз по росту цен на бензин в России

ФАНвчера в 23:10

Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин

Накануне.Ruвчера в 20:08

Названы цены на бензин после налогового манёвра

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Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году

VSE42 Новости00:31

Цена на бензин в РФ в результате налогового маневра могут составить 51 руб в 2024 г

ПРАЙМвчера в 17:16

Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра

Банки.рувчера в 17:01
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Путешествия

Петербург назвали лучшим городом для знакомства иностранцев с Россией

Городом, с которым иностранным туристам надо начинать знакомство с Россией, выбрали Санкт-Петербург.
Обновлено в 03:13
Политика

Сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина

Ранее генеральный директор телекомпании "Рустави-2" извинился за инцидент с бранью журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:32
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Торговая сессия 8 июля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Космос

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный»

Ракета «Союз-2.1б» вместе с разгонным блоком «Фрегат» отправила на орбиту три десятка спутников.
Обновлено 05 июля в 01:59
Политика

Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Футбол

Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки

Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом

Обновлено вчера в 23:44
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Финансы

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Политика

Радикалы поставили Зеленскому ультиматум в связи с телемостом РФ — Украина

Экстремистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дала президенту Украины Владимиру Зеленскому 24 часа для того, чтобы «адекватно отреагировать» на готовящийся телемост между Россией и Украиной.
Обновлено в 03:36
Экономика

22 миллиарда рублей потребуется для отслеживания санкционных грузов

Центр развития цифровых платформ, который принадлежит оператору системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон" установит и будет обслуживать дорожные камеры для контроля транзита санкционных грузов, пишет "РБК".
Обновлено в 01:45
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Обновлено вчера в 22:40
Космос

Китай завершил строительство марсохода

Обновлено в 02:30
Футбол

Ибрагимович составил сборную всех времён, назвав лишь одно имя

Обновлено в 03:19
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика

Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии

Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.
Обновлено вчера в 22:49
Общество

Красноярский ученый объяснил причины нападения медведей

Обновлено в 01:24
Происшествия

Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось

Ранее сообщалось о 22 жертвах наводнения в Иркутской области. При этом без вести пропавшими считались 11 человек.
Обновлено в 03:42
Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено 05 июля в 09:30
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено вчера в 15:20
Наука

ИИ научился искать новые знания в миллионах научных публикаций

Американские ученые создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который может анализировать миллионы научных статей и находить в них новые знания.
Обновлено 05 июля в 06:28
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге

Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено 06 июля в 06:13
Футбол

Серхио Рамос открыл бутылку языком

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе Bottle Cap Challenge, в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено вчера в 17:28
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