Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 годуVSE42 Новости 00:31
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля. В 2020 году цена немного вырастет и остановится в районе 48,97 рубля.
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