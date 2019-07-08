По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля. В 2020 году цена немного вырастет и остановится в районе 48,97 рубля.

Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году

Путешествия Петербург назвали лучшим городом для знакомства иностранцев с Россией Городом, с которым иностранным туристам надо начинать знакомство с Россией, выбрали Санкт-Петербург.

Политика Сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина Ранее генеральный директор телекомпании "Рустави-2" извинился за инцидент с бранью журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов Торговая сессия 8 июля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.

Происшествия Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.

Космос Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» Ракета «Союз-2.1б» вместе с разгонным блоком «Фрегат» отправила на орбиту три десятка спутников.

Политика Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор» Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.

Футбол Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.

Экономика ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

Финансы Россиян захотели оградить от вкладов в валюте Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.

Политика Радикалы поставили Зеленскому ультиматум в связи с телемостом РФ — Украина Экстремистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дала президенту Украины Владимиру Зеленскому 24 часа для того, чтобы «адекватно отреагировать» на готовящийся телемост между Россией и Украиной.

Экономика 22 миллиарда рублей потребуется для отслеживания санкционных грузов Центр развития цифровых платформ, который принадлежит оператору системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон" установит и будет обслуживать дорожные камеры для контроля транзита санкционных грузов, пишет "РБК".

Общество Россияне назвали регистрацию брака обязательной Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Политика Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.

Происшествия Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось Ранее сообщалось о 22 жертвах наводнения в Иркутской области. При этом без вести пропавшими считались 11 человек.

Космос Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев» Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.

Наука ИИ научился искать новые знания в миллионах научных публикаций Американские ученые создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который может анализировать миллионы научных статей и находить в них новые знания.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.

Происшествия В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Политика Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.