Энергетика

Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 годуVSE42 Новости 00:31

По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля. В 2020 году цена немного вырастет и остановится в районе 48,97 рубля.
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Эксперты: «Рост цен на бензин продолжится до 2024 года»

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Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра

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Эксперты дали прогноз по росту цен на бензин в России

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Эксперты спрогнозировали цены на бензин до 2024 года

Московский Комсомолецвчера в 17:55

«Кортес»: Розничные цены на бензин на Дальнем Востоке снижаются вторую неделю подряд

ПРАЙМ06:37
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Политика

Союз журналистов Украины выступил против телемоста с Россией

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выступил против инициативы телеканалов NewsOne и «Россия 24» по проведению телемоста для жителей России и Украины, написал в своем Facebook глава союза Сергей Томиленко.
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Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина

Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.
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Политика

Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Происшествия

Российский самолет экстренно развернули в Москву

Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
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Рубашку Киркорова на модном показе чуть не съела лошадь

Во время фотосессии с лошадью, которая участвовала в показе, Киркоров вдруг почувствовал боль в руке.
Обновлено в 06:03
Футбол

УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу наций

УЕФА прокомментировал слухи о возможном приглашении сборной Аргентины для участия в следующем розыгрыше Лиги наций.
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В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»

Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Общество

Град и грозы ожидаются в Крыму в ближайшее время

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.
Обновлено 06 июля в 07:40
Кино

Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»

Обновлено вчера в 13:24
Футбол

Ибрагимович составил символическую сборную всех времен из самого себя

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович составил символическую сборную лучших футболистов всех времен, передает Sport24.
Обновлено в 04:51
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Обновлено в 01:45
Футбол

«Барселона» в стиле ретро представила гостевую форму

Обновлено в 05:00
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Политика

Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»

Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Дочь Безрукова растет копией своей мамы

Дочь Безрукова и Матисон поздравили не только поклонники звездного отца, но и его коллеги.
Обновлено 05 июля в 12:10
Экономика

ВТБ увеличил долю в группе компаний ПИК

Банк ВТБ увеличил долю в капитале группы компаний ПИК с 7,57% до 23,05%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено 05 июля в 07:24
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала возвращение российской делегации

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье прокомментировала полное восстановление прав и возвращение к работе российской делегации.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Политика

Зеленский проводит совещание по вопросу телемоста с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание по поводу телемоста с РФ и в ближайшее время примет решение, направленное на защиту информационного пространства.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Мужчина заперся с гранатой в квартире в Москве

Мужчина заперся с боевой гранатой на Октябрьской улице в Москве.
Обновлено в 06:42
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона стала выглядеть на 30 лет моложе

68-летняя вдова знаменитого певца и политика Иосифа Кобзона Нелли Кобзон недавно стала гостьей программы «Душевный разговор», которую ведет Жасмин.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу

Ярославская полиция проводит проверку в многодетной семье села Юрьевское, где пятилетнего мальчика привязали к столбу.
Обновлено вчера в 10:35
Общество

Красноярский ученый объяснил причины нападения медведей

Обновлено в 01:24
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