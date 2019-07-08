По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля. В 2020 году цена немного вырастет и остановится в районе 48,97 рубля.

Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году

Культура Вышла вторая часть «Эпидемии» с Антоном Красовским В YouTube на канале «RT на русском» опубликована вторая часть документального проекта «Эпидемия» с директором фонда «СПИД.Центр» Антоном Красовским.

Происшествия Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове «Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.

Политика В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.

Политика Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Политика Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Политика На Украине возбудили дело о госизмене в связи с телемостом Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с намерением телеканала NewsOne провести неполитический телемарафон "Надо поговорить" между украинцами и россиянами, в ходе которого планировалось, чтобы простые люди их двух стран, не политики, поговорили о насущных проблемах.

Политика ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Авто Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Происшествия В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

Политика МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.

Политика Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставке Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, также возможна отставка еще нескольких губернаторов.

Авто Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).

Политика Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.

Общество Воспитательница уральского детсада заставила девочку есть еду с пола В Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила девочку есть пищу, которая упала на пол.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Здоровье Из горла 65-летней китаянки врачи извлекли живую пиявку Daily Mirror сообщает, что 65-летняя жительница Китая обратилась к врачу с жалобами на боли в горле.

Спорт Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.

Происшествия В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району "По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.

Политика МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.

Политика Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.