Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 годуVSE42 Новости 00:31
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля. В 2020 году цена немного вырастет и остановится в районе 48,97 рубля.
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Культура
Вышла вторая часть «Эпидемии» с Антоном Красовским
В YouTube на канале «RT на русском» опубликована вторая часть документального проекта «Эпидемия» с директором фонда «СПИД.Центр» Антоном Красовским.
Обновлено в 07:27
Футбол
Ибрагимович составил сборную всех времён. В ней 11 Златанов
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём «твиттере» опубликовал сборную всех времён.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Политика
В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией
Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.
Обновлено в 04:12
Политика
Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Футбол
«Барселона» в стиле ретро представила гостевую форму
Обновлено в 05:00
Политика
На Украине возбудили дело о госизмене в связи с телемостом
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с намерением телеканала NewsOne провести неполитический телемарафон "Надо поговорить" между украинцами и россиянами, в ходе которого планировалось, чтобы простые люди их двух стран, не политики, поговорили о насущных проблемах.
Обновлено в 07:48
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Авто
Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan
Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Экономика
Экспорт товаров из Германии в мае вырос на 1,1%
Экспорт товаров из Германии восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой
Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 07:38
Политика
МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего
Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 05:10
Политика
На парламентских выборах в Греции победила оппозиция
Обновлено в 01:34
Политика
Архангельский губернатор опроверг информацию СМИ о возможной отставке
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, также возможна отставка еще нескольких губернаторов.
Обновлено в 04:50
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).
Обновлено в 00:57
Политика
Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах
Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Общество
Воспитательница уральского детсада заставила девочку есть еду с пола
В Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила девочку есть пищу, которая упала на пол.
Обновлено в 07:41
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Здоровье
Из горла 65-летней китаянки врачи извлекли живую пиявку
Daily Mirror сообщает, что 65-летняя жительница Китая обратилась к врачу с жалобами на боли в горле.
Обновлено в 04:51
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Политика
МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.
Обновлено в 02:03
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19