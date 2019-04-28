Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престолаLenta.ru 04:23

На других линиях вероятность рыжего цвета волос оценивается в 75 процентов, а имени Диана — в 60 процентов. Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
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