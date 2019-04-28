Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престолаLenta.ru 04:23
На других линиях вероятность рыжего цвета волос оценивается в 75 процентов, а имени Диана — в 60 процентов. Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Спорт
Гимнастка Аверина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Баку
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье
Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек
Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками арестант «Матросской тишины»
Скончался еще один заключенный московского СИЗО «Матросская тишина», госпитализированный после отравления психотропными веществами.
Обновлено в 05:19
Музыка
Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»
Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Премьер Израиля осудил атаку на синагогу в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США и пообещал скоро созвать специальное совещание в связи с участившимися антисемитскими атаками по всему миру, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:49
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
«Друзья» 25 лет спустя: как изменились герои легендарного сериала
Не всех звезд культового проекта пощадило время. В этом году сериал «Друзья» отметит 25-летие.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера
В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский стал поваром в Турции
Обновлено в 05:14
Культура
5-классница из Волгограда стала лучшим юным иллюстратором России
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Общество
Cirque du Soleil изменит костюмы для гастролей в Саудовской Аравии
Представитель цирка Cirque du Soleil Зеф Гонсалес прокомментировал специфику предстоящих гастролей в Саудовской Аравии.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
The Telegraph: боевики ИГ готовят атаки на курортах Азии и Африки
Боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация) планируют атаки в курортных зонах стран Азии и Африки, взяв за пример организацию терактов на Шри-Ланке, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270
Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Общество
Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве.
Обновлено в 04:47
Наука
Найден самый древний след человека в Америке
Самый древний след человека в Америке обнаружен учеными в Чили, пишет Telesur.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Отца и братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили
Отца и двух братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили в ходе перестрелки на востоке страны.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика
Украинцы рвутся в Крым: людской поток вырос вдвое
Есть данные, согласно которым людской поток, движущийся со стороны Украины, с приближением майских каникул будет лишь увеличиваться, поскольку гражданам соседнего государства привычнее отдыхать на «полюбившихся крымских курортах».
Обновлено в 03:44
Наука
Обнаружены белки-цели для лечения опухоли головного мозга
Обновлено 26 апреля в 11:20
Происшествия
В Петербурге раскрыли банду, угонявшую строительную технику
В Петербурге сотрудники полиции задержали шесть человек, которым вменяют кражу строительной техники и большегрузных автомобилей.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Фролов хочет отобрать половину квартиры у дочери Началовой
Отец покойной Юлии Началовой Виктор сообщил, что ее бывший возлюбленный Александр Фролов требует от 12-летней Веры Алдониной, дочери певицы, половину квартиры в центральной части Москвы.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву
Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Религия
В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что нынешнее празднование Пасхи в стране является «уникальным», так как «впервые со времён Крещения» у Киева есть «собственная независимая автокефальная церковь».
Обновлено в 03:05
Культура
Рудковская назвала мерзкой травлю дочери Алсу после победы в «Голосе»
Как сообщает информационный портал «Супер.ру», Рудковская заявила, что события вокруг победы Микеллы Абрамовой в «Голосе» отвратительны.
Обновлено вчера в 11:39
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20