Энергетика
Составлен мировой рейтинг доступности бензинаНакануне.Ru 21:13
Лидером рейтинга стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты - одни из самых больших в Европе. На второй строчке - Норвегия с 2,2 тыс. литров.
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Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.РИА Новости17:11
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