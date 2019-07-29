Энергетика
Составлен мировой рейтинг доступности бензинаНакануне.Ru 21:13
На свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить около 927 литров бензина марки Аи-95. При этом РФ опережает по доступности бензина многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину, Казахстан и Белоруссию. Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина.
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Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.РИА Новости17:11
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