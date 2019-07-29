Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество – граждане Украины, об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, подготовленного для РИА Новости*.

с чего всё началось

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг». На среднемесячную зарплату житель Люксембурга может купить 2,9 тыс. литров бензина.

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Шоу-бизнес Галкин умилил подписчиков новым фото подросшей дочери Пародист Максим Галкин умилил поклонников фото своей 6-летней дочки Лизы.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Общество Город Тулун в Иркутской области снова затопило после дождей Почти месячная норма осадков выпала за сутки 27 июня в городе Тулун в Иркутской области, что привело к подтоплению домов и участков в Тулуне и Нижнеудинске.

Общество Товары с AliExpress появятся в российских магазинах Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей.

Космос Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.

Происшествия Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года колонии В результате бывший сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима, кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.

Транспорт Вышедшие из берегов реки подтопили села и дороги в Бурятии В Джидинском районе Бурятии из-за обильных осадков реки вышли из берегов, подтоплены дороги в ряде населенных пунктов, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Футбол Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.

Общество В Байкальске из-за паводка обрушился мост Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.

Общество В России появится сервис, показывающий загрязнения в Черном море «Планируется сделать общедоступный сервис, который позволит с учетом спутниковых снимков и метеоданных с высокой точностью прогнозировать, в каких местах будет загрязнение акватории Черного моря сточными канализационными водами», — рассказал РИА «Новости» генеральный директор Отраслевого центра Маринет Александр Пинский.

Политика Помпео заявил, что Иран отказался его принять Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

Армия и оружие Случилось то, что при Порошенко было невозможным Официальные представители Киева, пожалуй, впервые не в Минске пожали руки представителям ЛНР. Событие для Украины из ряда вон выходящее.

Авто В России корпоративные продажи автомобилей растут четвертый год подряд Как отмечают аналитики, корпоративные продажи новых машин в России растут уже четвертый год подряд.

Транспорт В Якутии открыли новую ветку железной дороги Как сообщили в компании "Железные дороги Якутии", спустя 15 лет после подписания постановления правительства России о строительстве железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск пусковой комплекс Томмот - Якутск (Нижний Бестях) сдан в постоянную эксплуатацию с открытием регулярного пассажирского сообщения.

Гаджеты Смартфон Xiaomi CC9 уже упал в цене Совсем свежие смартфоны линейки Xiaomi CC резко упали в цене на китайской площадке JD.com.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В Петербурге завершился главный военно-морской парад Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.