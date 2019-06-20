Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в миреTvoe-avto.com 20 июня в 15:23

Вторыми и третьими самыми надежными машинами стали модели марок Kia и Hyundai, а следом за ними расположились Ford, Lincoln, Chevrolet, Toyota, Lexus, Mercedes, Audi, BMW, а также Volvo и Volkswagen.
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с чего всё началось
Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности
 автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.
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