Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в миреTvoe-avto.com 20 июня в 15:23
Вторыми и третьими самыми надежными машинами стали модели марок Kia и Hyundai, а следом за ними расположились Ford, Lincoln, Chevrolet, Toyota, Lexus, Mercedes, Audi, BMW, а также Volvo и Volkswagen.
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с чего всё началось
Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.Коммерсантъ20 июня в 11:54
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Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
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Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли первые золотые медали сборной России на стартовавших накануне вторых Европейских играх, которые проходят в Минске.
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Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче
Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).
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Обновлено в 04:52
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Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
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Днем 21 июня у южной стенки заводоуправления Кронштадтского Морского Завода выловили оторванную мужскую руку, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети
Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
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Обновлено вчера в 15:59
Авто
Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
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Главные участники шоу, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов, невзирая на обоюдную неприязнь, сумели сдержать эмоции и провели дуэль взглядов относительно спокойно.
Обновлено вчера в 17:19