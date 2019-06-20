Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в миреТарантас Ньюс 13:51
Маркетинговый сервис J.D. Power снова подвел итоги по результатам исследования качества сборки новых авто. Исследование показывает какие проблемы и неисправности появляются у владельца в первые 90 дней пользования на 100 машин. Чем меньше баллов, тем выше качество сборки модели.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Вашингтон
Политика
ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта
В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова заявила, что Дмитрий Шепелев «не мужчина»
Многодетная мать, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова высказалась о поведении Дмитрия Шепелева.
Обновлено в 06:30
Политика
Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17
Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.
Обновлено в 04:47
Общество
Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты
Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти
Обновлено в 06:46
Политика
КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным
Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.
Обновлено в 12:15
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Политика
Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено в 16:37
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Футбол
«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию
Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.
Обновлено в 20:21
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 16:30
Наука
На Филиппинах нашли корабельного червя, который сверлит камень
Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах.
Обновлено вчера в 11:39
Недвижимость
Семьям с детьми предложили ипотечную программу со ставкой под 5,49%
Банк УРАЛСИБ в июне предложил семьям с детьми новую ипотечную программу с господдержкой Процентная ставка составляет 5,49% годовых.
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Apple отзовет часть 15-дюймовых MacBook Pro из-за проблем с батареями
Apple отзывает некоторые 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro, потому что их аккумуляторы могут перегреваться и создавать угрозу безопасности, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 22:16
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль
Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено в 02:04
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Оказалось, что в прошлом году реже всего угоняли автомобиль немецкой марки Volkswagen Tiguan.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:53
Политика
Владимир Путин не поверил самарцу Владимиру Ненашеву
Сегодня во время прямой линии, на которой любой житель страны мог задать президенту РФ Владимиру Путину любой интересующий вопрос, в эфир прорвался житель Самарской области Владимир Ненашев.
Обновлено в 09:53
Общество
Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину
Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.
Обновлено в 10:02
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
ЖКХ
Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление
Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
Обновлено в 06:58
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено в 08:21
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54
Политика
Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53