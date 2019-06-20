Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в миреАвтоновости дня вчера в 10:05
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100). В среднем же у 100 новых автомобилей (независимо от марки) в первые три месяца эксплуатации сейчас встречается 93 поломки.
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с чего всё началось
Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.Коммерсантъвчера в 11:54
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Армия и оружие
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Алибасов выгнал сына и лишил его наследства
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Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Обновлено вчера в 07:22
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Военные ДНР понесли потери в результате новых ударов Вооруженных Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
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Обновлено вчера в 18:25
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Обновлено вчера в 15:51
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Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
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